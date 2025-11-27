circle x black
Minacce social al Daniela Santanché: "Per farla dimettere bisogna spararle"

Malan (FdI): "Non saranno queste azioni codarde a scalfire il suo prezioso lavoro"

Daniela Santanché - FOTOGRAMMA
27 novembre 2025 | 13.46
Redazione Adnkronos
La titolare del Turismo, Daniela Santanché è finita al centro di minacce sui social. Lo rende noto Il Giornale. ''Nessuno spara alla Santanchè? Non si dimette? L'unico modo per farla dimettere è prendere un fucile e spararle'', è uno dei messaggi che sarebbe stato indirizzato all'esponente del governo. Per il quotidiano milanese alla ministra sarebbe stato notificato un atto di un procedimento penale in cui è parte offesa.

“Desidero esprimere, a nome di tutti i senatori di Fratelli d’Italia, solidarietà e vicinanza alla collega senatrice Daniela Santanché, per le minacce di morte ricevute sui social. Non saranno queste azioni codarde a scalfire il suo prezioso lavoro. Il comparto del turismo in Italia è in costante sostenuta crescita perché il ministro Daniela Santanché ha saputo valorizzare le grandi professionalità e potenzialità di questo settore”, afferma in una nota Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia.

