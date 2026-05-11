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Nucleare, Botta e risposta tra Pichetto e Calenda: Il leader di Azione: "Voteremo decreti attuativi"

L'iter sulla legge delega si concluderà "entro l'estate" secondo il ministro. Ribatte Calenda: "Questo governo ha un problema a fare cose che possono essere contestate con un referendum".

- Direzione Nord
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11 maggio 2026 | 16.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Botta e risposta a distanza tra il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e il leader di Azione, Carlo Calenda. A scaldare gli animi, il dibattito sul nucleare.

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Il nuovo quadro giuridico "sta andando avanti in modo ordinato" ha detto Pichetto Fratin a margine dell'evento di Futuro Direzione Nord, "Prospettive in bilico", in corso a Milano, con il parlamento che esaminerà il disegno di legge e concluderà l'iter sulla legge delega "entro l'estate". Entro la fine dell'anno è attesa una decisione anche sulle norme attuative. Non si è fatta attendere la risposta di Carlo Calenda che, intervenuto in videocollegamento, ha rimarcato come i decreti attuativi "li covano da due anni" e una decisione entro il termine del 2026 "vuol dire che cominciamo a pensare su come istituire l’autorità sul nucleare, non che cominciamo a costruire una centrale".

Se il governo dovesse portarli a compimento, il leader di Azione ha confermato il suo supporto. "Azione li voterà" ha detto, anche se permane un certo scetticismo: "Non ci credo nemmeno se lo vedo. Questo governo ha un problema a fare cose che possono essere contestate con un referendum". Una frecciata al fallito referendum sulla giustizia. L'alternativa avanzata da Calenda è "un piano europeo" per il ritorno al nucleare. "È l’Europa l’orizzonte a cui si deve guardare. Bisogna riflettere su un’Europa più coesa - ha incalzato segretario nazionale di Azione - perchè se parliamo solo della grazia a Nicole Minetti ne usciamo male".

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nucleare energia calenda azione governo meloni crisi hormuz
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