circle x black
Cerca nel sito
 

Nuova legge elettorale, 30 i ricorsi in tutta Italia: sei i punti del testo nel mirino

Verranno presentati il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge

Urna elettorale - (Ipa)
Urna elettorale - (Ipa)
12 ottobre 2026 | 14.07
Giuseppe Greco
LETTURA: 2 minuti

Al via la macchina dei ricorsi contro la nuova legge elettorale. "Oggi c'è la staffetta tra i parlamentari che hanno fatto una opposizione molto forte e la società civile. La legge è gravemente incostituzionale e per questo presentiamo una straordinaria macchina dei ricorsi. La reazione è forte, nell'esercizio dell'articolo 24 e con l'obiettivo di arrivare alla Corte costituzionale prima delle elezioni", ha fatto sapere Roberto Zaccaria, a nome della Rete del voto libero e uguale, presentando alla Camera i ricorsi di costituzionalità contro lo Stabilicum con i parlamentari di opposizione.

I ricorsi verranno presentati il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge, e saranno in totale 30 in tutta Italia. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza; l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato; la libertà di voto e la selezione degli eletti, quindi l'assegnazione dei seggi; la parità di accesso e le misure di riequilibrio di genere; l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio; l'accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni.

I punti del testo nel mirino

Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza; l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato; la libertà di voto e la selezione degli eletti, quindi l'assegnazione dei seggi; la parità di accesso e le misure di riequilibrio di genere; l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio; l'accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni.

Dal momento in cui i ricorsi verranno depositati partirà la corsa contro il tempo per arrivare al verdetto della Consulta. Per quel che riguarda il primo step, in caso di procedimento semplificato i tribunali dopo 40 giorni potrebbero fissare la prima udienza e quindi decidere se emettere l'ordinanza in cui si solleva la questione di legittimità costituzionale di fronte alla Corte.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
nuova legge elettorale nuova legge elettorale ricorsi nuova legge elettorale punti nel mirino politica news
Vedi anche
Nuova inondazione in Nepal, fiume di fango spazza via intero villaggio - Video
Olio invenduto e aziende in crisi, migliaia di olivicoltori in piazza a Bari - Video
Sciopero all'Ex Ilva di Taranto, Brigati (Fiom): "Mobilitazione fino a quando non avremo risposte"- Video
Nuoro, le operazioni dei vigili del fuoco per salvare lo speleologo bloccato in una grotta - Video
L'arrivo di Giorgia Meloni all'assemblea generale di Assolombarda - Video
News to go
Consumi, Istat: nel 2025 spesa famiglie a 2.782 euro
Centrosinistra, Schlein: "Unica garanzia non fare errori 2022, con nostre divisioni Meloni a Chigi"
Sanremo, De Martino e la sfida del festival: "Ci metto entusiasmo e incoscienza" - Video
Roma, Svilar k.o. e un mese di stop: il video dell'infortunio
Bechis e Cardinaletti sposi, il matrimonio e il primo bacio tra marito e moglie - Video
Trump alla Casa Bianca: "Abbiamo fatto risorgere Colombo" - Videonews
All'Ecofin accordo al ribasso su unione mercati - Videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza