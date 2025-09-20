circle x black
Pontida, la contestazione e il 'vaffa' dei giovani leghisti a Calenda - Video

Un centinaio i contestatori, il leader di Azione 'reo' di aver partecipato alla festa di Forza Italia Giovani. La replica: "Se i buoi padani muggiscono, so di essere nel giusto"

20 settembre 2025 | 18.10
Redazione Adnkronos
"Ripetiamolo a Calenda e a quei quattro sfigati incamiciati in spiaggia hanno voluto applaudire a quello che diceva Calenda, devono decidere se stare con noi o contro di noi. Calenda vaffanc...o" è il coro che si è alzato dal pratone di Pontida. Un gruppo composto da un centinaio di giovani leghisti, provenienti da Como, Bergamo, Brescia e dal Veneto, ha acceso fumogeni e intonato slogan contro il leader di Azione, Carlo Calenda, reo di aver partecipato alla festa di Forza Italia Giovani a San Benedetto del Tronto.

Esposti anche striscioni in ricordo di Charlie Kirk, contro i maranza: 'Il vostro silenzio uccide due volte, #CharlieKirkviveinnoi'; 'Antifa terroristi', 'Islamizzazione = Remigrazione!', 'Lega anti-maranza, remigrazione avanza!'.

La replica: "I buoi padani muggiscono? Allora sono nel giusto"

''Quando i buoi padani muggiscono dal prato di Pontida 'Calenda vaffanculo' sai di essere nel giusto'', la replica su X del leader di Azione ai contestatori padani.

