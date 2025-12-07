circle x black
Cerca nel sito
 

Prima della Scala, il governatore Fontana: "Governo assente? Ce ne faremo una ragione"

Il presidente della Lombardia: "Viviamo bene anche da soli". Lupi: "Noi ci siamo, come i presidenti di Camera e Senato"

Il sipario della Scala - Adnkronos
Il sipario della Scala - Adnkronos
07 dicembre 2025 | 18.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ce ne faremo una ragione, viviamo bene anche da soli". Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, all'entrata della Scala rispondendo a una domanda dei cronisti sull'assenza di personalità del governo alla Prima ad eccezione del ministro Giuli.

"Noi ci siamo, non mi sembra", la risposta del leader di Noi Moderati Maurizio Lupi sulla scarsa presenza istituzionale. "La senatrice a vita Liliana Segre c'è e ci sono i vicepresidenti di Camera e Senato, però quello che conta è la Scala e quello che rappresenta la Prima", conclude.

Da Giuli a Segre, le istituzioni presenti

All'evento sono presenti il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, il sindaco di Milano Giuseppe Sala - che ricopre il ruolo di presidente della Fondazione del Teatro alla Scala - e il presidente della Regione Lombardia. E ancora il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, il questore Bruno Megale, gli assessori alla Cultura della Regione Francesca Caruso e del Comune Tommaso Sacchi, la senatrice Liliana Segre e il senatore Mario Monti. Anche Sarah Rogers, Under-Secretary of State (Uss) for Public Diplomacy at the U.S. Department of State, assiste alla Prima con il ministro Giuli.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
scala fontana prima della scala prima della scala governo prima della scala polemiche
Vedi anche
News to go
Dicembre mese di tredicesime
Atreju 2025, da Pasolini a Charlie Kirk: ecco il pantheon di Fratelli d'Italia - Video
Atreju 2025, da Landini a Ceccarelli: FdI dà i voti nel 'Bullometro' - Video
News to go
Regali di Natale, il miglior consulente? Potrebbe essere l'Ia
News to go
ARTExARTE, l'evento che unisce editoria e arte specializzata
News to go
Italia sempre più povera e vecchia, la fotografia del Censis
News to go
Ponte dell’Immacolata da bollino rosso, previsti 31 milioni di spostamenti
Disabilità, Picierno (Pd): "Ue investa in politiche uguaglianza, società più inclusiva è più forte"
Tatiana Tramacere, ecco la mansarda di Dragos dove è stata ritrovata - Il video esclusivo del Tg1
X Factor 2025, eroCaddeo: “Ho tanti brani pronti, ora sogno i live”
Disabilità, Sberna (FdI): "Piena tutela diritti persone diversamente abili al centro agenda Parlamento Ue" - Video
Milano Cortina, Buonfiglio: "Tregua olimpica? Ha firmato anche la Russia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza