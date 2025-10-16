circle x black
Rai, via libera a Sala a Radio3 e Mariella a Offerta Informativa

Le due nomine, proposte dall'ad Giampaolo Rossi, hanno ottenuto il via libera del Cda

Simona Sala e Angela Mariella - Ipa
Simona Sala e Angela Mariella - Ipa
16 ottobre 2025 | 11.55
Redazione Adnkronos
Simona Sala nuova direttrice di Radio3 e Angela Mariella alla guida della Direzione per l'Offerta Informativa. Le due nomine, proposte dall'ad Giampaolo Rossi, hanno ottenuto il via libera del Cda nella seduta in corso: la nomina della Sala è passata all'unanimità, quella della Mariella ha ricevuto il solo voto contrario del consigliere, facente funzione di presidente, Antonio Marano (vicino alla Lega). Lo apprende l'Adnkronos da fonti qualificate.

Simona Sala succede ad Andrea Montanari che andrà in pensione, Angela Mariella prende il posto di Monica Maggioni, che ha lasciato l'azienda per dedicarsi alla sola scrittura e conduzione di programmi. Dopo le dimissioni di Maggioni, la direzione Offerta Informativa era stata affidata ad interim alla vicedirettrice Sabrina Sacchi.

