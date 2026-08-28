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Ranucci, Milena Gabanelli: "Cambio alla conduzione? Lunga vita a Report"

Gabanelli, raggiunta al telefono dall'Adnkronos, non ha aggiunto altro sul cambio al timone del programma di inchiesta

Milena Gabanelli - (Fotogramma)
Milena Gabanelli - (Fotogramma)
28 agosto 2026 | 17.23
Ilaria Floris
LETTURA: 1 minuti

La Rai ha scelto due nuovi conduttori per la trasmissione 'Report'? "Lunga vita a 'Report'". Risponde così Milena Gabanelli, raggiunta al telefono dall'Adnkronos per un commento sulla nuova doppia conduzione di 'Report' scelta dalla Rai e annunciata nel pomeriggio di oggi, costituita dalla coppia Giulia Presutti - Daniele Piervincenzi. Una risposta semplice e laconica quella della conduttrice che lanciò la trasmissione nel 1997 e la condusse fino al 2016, prima che le succedesse Sigfrido Ranucci. Gabanelli non aggiunge null'altro sul cambio al timone del programma di inchiesta.

Riproduzione riservata
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Report Rai Ranucci Milena Gabanelli
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