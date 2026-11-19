"La democrazia muore quando impedisce il ricordo e non si può fare né in questa sede né altrove. Oggi noi non improvvisiamo niente, continuiamo a raccontare una storia che esiste e che parla da sola. E forse anche per questo che io non comprendo alcune polemiche di questi giorni, nel merito delle quali in questa sede non entrerò perché non sarebbe opportuno, ma che tuttavia ci sono state, continueranno. Le abbiamo subite. Io non conosco vittimismo, certamente non mi hanno fatto piacere, ma io ho fatto quello che ho ritenuto giusto come figlia e come esponente della destra italiana". Così Isabella Rauti, figlia di Pino Rauti, nel corso del suo intervento alla Camera all'evento 'Pino Rauti discorsi politici e parlamentari' nel corso del quale è stato presentato il volume che racchiude i discorsi parlamentari dello storico leader della destra, è tornata sulle polemiche scatenate dalle celebrazioni, alla Camera dei Deputati, per il centenario della nascita del padre, che prevedono una mostra e appunto il volume, oltre all'annullo filatelico di una cartolina di Poste Italiane. Dopo le polemiche dell'opposizione la Camera ha chiesto di 'cassare' alcune immagini della mostra che rimandano al periodo fascista.

Rauti, oggi senatrice di Fdi e sottosegretario alla Difesa, sottolinea come leggendo il volume con i discorsi politici e parlamentati "vi imbatterete in temi anticipatori: le questioni demografiche, la lotta alla dipendenza, la volontà di riabilitazione e del recupero, la tutela dell'ambiente, anzi quella che si definiva la gestione sociale dell'ambiente e del territorio, quindi un ambientalismo in ecologia di destra, fino alla politica estera, fino all'Europa, fino ai temi culturali e alla lingua italiana intesa come bene culturale identitario da difendere".

All'evento era presente anche Gianni Letta che all'Adnkronos ha ricordato che Pino Rauti "è stato il mio capo servizio al Tempo, il mio tesserino da corrispondente di provincia porta la sua firma, doveroso per me essere qui".

Il presidente del Senato Ignazio La Russa che non ha potuto partecipare all'appuntamento per impegni familiari ha spiegato in un messaggio che "Mi complimento per l'opera che a 100 anni dalla nascita vuole ricostruire libero da pregiudizi il pensiero di Pino Rauti, indimenticato protagonista di tante battaglie parlamentari e politiche. Mi riprometto di leggere il libro e di visitare quanto prima la mostra".

Secondo il vice presidente della Camera Fabio Rampelli "Dai discorsi politici e parlamentari di Rauti emerge un Rauti autentico, diversamente dalle chiacchiere al vento e dalle falsità che sono state raccontate probabilmente per ragioni elettorali. Se questo evento si fosse tenuto l'anno scorso sono convinto che non ci sarebbero state polemiche".

E per Federico Mollicone, presidente della commissione cultura della Camera"Se dovessimo adottare la lente deformante, direi delirante, che alcuni esponenti dell'opposizione e alcuni giornalisti stanno utilizzando in questi giorni non avremmo potuto e dovuto pubblicare la raccolta dei discorsi di Pietro Nenni che celebrò Stalin alla sua morte sull'Unità, la repressione sovietica delle proteste di Budapest del '56 e l'operato di Mao Zedong, che causò la morte di più di quaranta milioni di persone, o quelle di Nenni che paragonò il Patto Atlantico all'esperienza fascista e in veste del Presidente della Camera volle commemorare Breznev come uno statista, tra le proteste delle altre parti politiche, o quella di Sandro Pertini, in cui elogiò Stalin, che fu il responsabile della morte dai tre ai dieci milioni di persone, non si sa ancora esattamente il numero. Noi non ci stiamo a questo gioco. Noi con tutto questo non siamo d'accordo. Per noi un volume storico come questo non può e non deve sostituirsi mai al giudizio storiografico, né tantomeno anticiparlo", ha concluso.