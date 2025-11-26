circle x black
Cerca nel sito
 

Referendum, Meritocrazia Italia: "Confronto tra Parodi (Anm) e presidente Mauriello"

Referendum, Meritocrazia Italia:
26 novembre 2025 | 09.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Si è concluso con un risultato oltre ogni aspettativa il primo confronto pubblico tra Meritocrazia Italia e l’Associazione Nazionale Magistrati (Anm) dedicato al tema della separazione delle carriere e della riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, questioni centrali del prossimo referendum confermativo. Il dibattito, che ha coinvolto il presidente dell'Anm Cesare Parodi e il presidente di Meritocrazia Italia Walter Mauriello, con la moderazione dalla responsabile nazionale di Mi Alessia Fachechi, è stato trasmesso in diretta streaming sui canali social del Movimento ed ha fatto registrare una altissima partecipazione, confermandosi come un vero e proprio servizio pubblico di informazione a beneficio della cittadinanza". Lo riferisce in una nota Meritocrazia Italia.

"Migliaia di utenti hanno seguito il talk in tempo reale, contribuendo con domande, osservazioni e richieste di approfondimento che evidenziano la forte esigenza di chiarezza e trasparenza sul tema. Il confronto ha offerto ai cittadini un'occasione concreta per comprendere, con linguaggio accessibile e toni costruttivi, - continua la nota - i contenuti della riforma e le implicazioni del voto referendario, permettendo a ciascuno di formarsi un’opinione consapevole. Un dibattito equilibrato, rispettoso e basato su dati e argomentazioni, che ha rappresentato un modello virtuoso di dialogo democratico tra società civile e rappresentanza magistratuale, offrendo un prezioso momento costruttivo di approfondimento collettivo, scevro da ogni distrazione ideologica atta a distogliere l’attenzione dal merito di una riforma delicatissima, pur nella diversità delle opinioni sui temi cardine della imparzialità e della indipendenza della magistratura".

"Meritocrazia Italia esprime soddisfazione per l’ampia partecipazione riscontrata e conferma il proprio impegno nel promuovere momenti di confronto aperto, pluralistico e non polarizzato, nell’interesse esclusivo della corretta informazione dei cittadini, ponendosi già al lavoro per la realizzazione di ulteriori appuntamenti di approfondimento nelle prossime settimane e mesi, affinché il percorso verso il referendum possa essere accompagnato da strumenti conoscitivi adeguati e accessibili a tutti, stimolando la partecipazione consapevole dei cittadini a questo ineludibile appuntamento con la democrazia", conclude la nota.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Referendum Meritocrazia italia confronto Parodi Mauriello
Vedi anche
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza