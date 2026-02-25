Referendum, su sito Viminale fac-simile scheda che riceveranno gli elettori

Ė di colore verde la scheda che sarà consegnata agli elettori per il referendum sulla giustizia confermativo della legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". La domanda che gli elettori troveranno sulla scheda è: "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal parlamento e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?'. I seggi, come si ricorda sul sito web del ministero dell'Interno, saranno aperti nella giornata di domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì 23 marzo 2026, dalle ore 7 alle ore 15.