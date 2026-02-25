circle x black
Cerca nel sito
 

Referendum, su sito Viminale fac-simile scheda che riceveranno gli elettori

(Fac-simile scheda da sito web Viminale)
(Fac-simile scheda da sito web Viminale)
25 febbraio 2026 | 13.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ė di colore verde la scheda che sarà consegnata agli elettori per il referendum sulla giustizia confermativo della legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". La domanda che gli elettori troveranno sulla scheda è: "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal parlamento e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?'. I seggi, come si ricorda sul sito web del ministero dell'Interno, saranno aperti nella giornata di domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì 23 marzo 2026, dalle ore 7 alle ore 15.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
referendum scheda elettori referendum giustizia giustizia
Vedi anche
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"
Ciccioriccio: "Stiamo ultimando l'aggiornamento dei dati per asseverare il piano economico-finanziario dello stadio della Lazio"
Can Yaman: "Fermo in Turchia? Nessun caso, solo controllo di routine" - Video
Scibetta: "Ci sarà una società nuova che gestirà il progetto dello stadio della Lazio"
Sanremo oggi al via: si aprirà con omaggio a Baudo, attesa per i 30 big - Videonews della nostra inviata
News to go
Contrassegno auto disabili, arriva una novità


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza