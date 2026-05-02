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Renzo Testolin, decaduto presidente della regione Valle d’Aosta: Union Valdôtaine convoca Comitato federale

Accolto il ricorso dei consiglieri Avs: tribunale d'Aosta ha dichiarato decaduto Testolin perché ineleggibile ai sensi della legge regionale sui limiti di mandato. Bonelli: "È una vittoria della legalità"

Renzo Testolin - Foto dal profilo Facebook del Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Renzo Testolin - Foto dal profilo Facebook del Consiglio regionale della Valle d'Aosta
02 maggio 2026 | 16.25
Redazione Adnkronos
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"L’Union Valdôtaine prende atto della decisione resa dal Tribunale civile di Aosta, nel rispetto delle istituzioni". Lo sottolinea l’Union Valdôtaine dopo la decisione del Tribunale di Aosta che ha dichiarato decaduto il presidente Renzo Testolin. "Di fronte a questa situazione, il presidente del Mouvement Joël Farcoz ha convocato il Comité fédéral al fine di procedere a un’analisi approfondita e di assumere, nel più breve tempo possibile, le decisioni che si impongono nell’interesse del Mouvement e della Valle d’Aosta", conclude.

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"Il Tribunale di Aosta ha dichiarato decaduto il presidente della regione Valle d’Aosta Renzo Testolin perché ineleggibile ai sensi della legge regionale sui limiti di mandato. I magistrati hanno accolto il ricorso promosso dai consiglieri Avs. È una vittoria della legalità. Una palese violazione di legge a cui solo Avs si è opposta. Ringrazio i consiglieri regionali Avs per la determinazione e il coraggio dimostrati. Questo è il modo in cui facciamo politica: con coerenza, nel rispetto delle istituzioni, dei cittadini e della legalità. Il presidente Testolin e la sua maggioranza Forza Italia - Union Valdotaine ora decadono e dovranno formare una nuova giunta senza l’attuale presidente e vice, dichiarati ineleggibili". Così Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa verde.

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Tribunale civile di Aosta Union Valdôtaine renzo testolin valle d'aosta testolin testolin avs
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