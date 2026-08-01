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Sabaudia Incontra, Pancani (Tg La7): "Qui il meglio del confronto pubblico italiano"

'Dieci serate tra politica, economia e scenari internazionali per portare il dibattito anche nel periodo estivo'

Andrea Pancani, vicedirettore del Tg La7 - (foto Adnkronos)
Andrea Pancani, vicedirettore del Tg La7 - (foto Adnkronos)
01 agosto 2026 | 12.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo voluto portare a Sabaudia il meglio, la serie A della politica italiana, dell'imprenditoria e della geopolitica". Lo ha detto Andrea Pancani, vicedirettore del Tg La7 e moderatore di Sabaudia Incontra 2026, ieri sera a margine della serata inaugurale della rassegna organizzata in collaborazione con il Comune di Sabaudia nella Corte Comunale. Pancani ha spiegato che uno degli elementi distintivi della manifestazione è la sua durata. "È un festival che si sviluppa in quasi dieci serate per tutto l'arco di agosto. Già organizzare un appuntamento di questo tipo nel mese tradizionalmente dedicato alle vacanze rappresenta una sfida", ha osservato.

Il giornalista ha sottolineato che l'obiettivo della rassegna è affiancare alla ricca proposta estiva della città uno spazio dedicato al confronto sui principali temi dell'attualità nazionale e internazionale. "Il mondo è nel pieno del caos, tutti siamo molto preoccupati e ci sono grandi incognite. Per capire e cercare di far capire abbiamo voluto coinvolgere grandi protagonisti della politica, dell'economia e delle istituzioni", ha affermato.

Nel ripercorrere il programma, Pancani ha ricordato l'apertura con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il panel dedicato all'economia italiana, gli incontri con i ministri Paolo Zangrillo e Giuseppe Valditara, la partecipazione del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, una serata dedicata ai temi della difesa e della sicurezza e la chiusura con un appuntamento sugli Stati Uniti e sulla figura del presidente Usa, Donald Trump.

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Sabaudia Incontra politica italiana imprenditoria geopolitica confronto pubblico italiano attualità nazionale e internazionale
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