Schlein invitata ad Atreju, andrà se c'è confronto con Meloni. Conte, Renzi e Calenda alla festa FdI

Bonelli: "Se vado? Aspetto di sapere la data"

Giorgia Meloni ed Elly Schlein (Fotogramma)
26 novembre 2025 | 19.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Elly Schlein è stata invitata a partecipare ad Atreju, la festa di FdI che si terrà a Roma a dicembre. Lo confermano fonti Pd. Stavolta la segretaria dem, che in un'altra occasione aveva declinato l'invito, ha fatto sapere che è disponibile a partecipare solo se ci sarà un confronto a due con la premier Giorgia Meloni.

Fratelli d'Italia ha invitato a partecipare ad Atreju anche gli altri leader delle opposizioni. Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e quello di Azione, Carlo Calenda, andranno sicuramente. Diverso è il discorso per Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, i due frontman di Avs sono stati invitati. "Se vado? Mi devono dire la data, per cui ancora non so", ha detto Bonelli interpellato alla Camera.

Atreju è alla 26esima edizione

Atreju, arrivato quest'anno alla 26esima edizione, si svolgerà come sempre a Roma, dal 6 al 14 dicembre. A fare da cornice all'evento "di parte, ma non di partito", come chiariscono nella locandina, i giardini di Castel Sant'Angelo, che saranno allestiti da un grande villaggio natalizio con un'intera area destinata al mercantino di Natale, prodotti tipici e soprattutto una pista di pattinaggio, adatta tanto ai grandi quanto ai piccoli.

Il titolo scelto per questa edizione è: 'Sei diventata forte - L'Italia a testa alta'. E vista la varietà degli invitati, sarà senza dubbio il luogo in cui ci si confronterà sui grandi temi del momento: dalla riforma della giustizia al premierato, dalla sicurezza al ruolo dell'Italia nello scacchiere internazionale. Senza dimenticare, però, anche le mostre e il divertimento, con la musica e gli approfondimenti culturali.

