Schlein invitata ad Atreju, leader dem andrà se c'è confronto con Meloni

Stavolta la segretaria del Pd, che in un'altra occasione aveva declinato l'invito, ha fatto sapere che è disponibile a partecipare solo se ci sarà un confronto a due con la premier

26 novembre 2025 | 19.26
Redazione Adnkronos
Elly Schlein è stata invitata a partecipare ad Atreju, la festa di Fdi che si terrà a Roma a dicembre. Lo confermano fonti Pd. Stavolta la segretaria dem, che in un'altra occasione aveva declinato l'invito, ha fatto sapere che è disponibile a partecipare solo se ci sarà un confronto a due con la premier Giorgia Meloni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Fdi Atreju Schlein Meloni
