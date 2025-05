Scuola, Meritocrazia Italia: "Avviato iter approvazione proposta di 'Tu social'"

Incontro anche con il gabinetto del ministero delle Imprese e del Made in Italy per tutela eccellenze italiane

"Si è appena conclusa una settimana di intensa attività istituzionale in cui Meritocrazia Italia ha dato il via ad un ulteriore step operativo di collaborazione con le strutture ministeriali, per portare all’attenzione dei vari dicasteri le principali proposte della cittadinanza, così da consentire l’apertura di vari tavoli di confronto grazie alla qualità dell’impegno volontaristico che nasce dalla sensibilità ad una chiamata di responsabilità collettiva". Così in una nota Meritocrazia Italia.

"E così, dopo l’incontro con il ministro dell’Istruzione e l’avvio dell’iter di approvazione della proposta di 'TU social' che è attualmente alla valutazione degli uffici legislativi, - continua la nota - è stato approfondito il rapporto con la segreteria tecnica del ministro Valditara, per la stesura di un Protocollo operativo che consentirà l’inizio di un tour per promuovere progetti finalizzati al merito, all’inclusione, all’orientamento, alla prevenzione del disagio giovanile e alla diffusione della cultura della cittadinanza attiva. Ma non solo. Con la sottoscrizione del protocollo di intesa sarà possibile procedere all’analisi congiunta di tematiche importanti in materia di qualità dell’insegnamento, criticità del sistema scolastico e di stabilizzazione del personale, oltre alla concretizzazione dell’impegno alla regolamentazione dei social ed al contrasto alla disinformazione, considerando l’inarrestabile proiezione virtuale di intere generazioni, sempre più distanti dalla vita reale, con riflessi dai contorni troppo spesso drammatici, specie per i più giovani.

"Nel medesimo solco si pone l’incontro con il gabinetto del ministero delle Imprese e del Made in Italy, - prosegue la nota - per favorire la tutela dei prodotti e delle eccellenze nostrane, evitando condizionamenti e manovre anche a carattere ultra nazionale finalizzate ad indebolire la portata del brand più famoso a livello globale".

"Si tratta solo di alcuni degli incontri avuti nell’ultimo periodo con le istituzioni, - prosegue la nota - nei quali Meritocrazia ha voluto sottolineare la capacità di incidenza profonda dell’apporto della cittadinanza attività nel sistema Paese e nel dibattito Istituzionale, dando concretezza all’impegno dei moltissimi followers di Mi che credono nella possibilità di operare insieme, per il bene comune, senza andare contro qualcosa o qualcuno, ma semplicemente operando a favore della collettività e della società".

"Questa, del resto, è la vera ed unica missione di Meritocrazia, in cui l’approccio umile, garbato, propositivo e spassionato appare in grado di rilanciare la partecipazione delle tante persone anonime che rappresentano l’ossatura del nostro Paese e che, troppo spesso, si sentono inascoltate e svilite nelle proprie prerogative partecipative. E così, lontani dagli slogan, dai riflettori, dalla mera politica del consenso - continua Meritocrazia Italia - Meritocrazia ha come obiettivo quello di seminare speranza e di farsi megafono delle persone comuni, nella consapevolezza che la politica si può fare in maniera importante anche fuori dai Palazzi e che il successo di un progetto, di una squadra o di una comunità deriva dall’ascolto sincero, dal rispetto reciproco e dalla capacità di mettere al centro i bisogni degli altri".

"Ora l’obiettivo è quello di completare una campagna di adesioni che consenta al Movimento di raggiungere una importante rappresentatività estesa nel Paese, per ridare voce alle competenze, alla progettualità, al sacrificio collettivo per quei valori, principi e ideali che hanno fatto grande l’Italia e che restando custoditi da un popolo smarrito che deve tornare ad avere consapevolezza di sé e deve tornare a contare non solo al momento elettorale, ma nella fase più nobile propria di quella che noi definiamo democrazia partecipativa. Per affermare la democrazia va prima di tutto alimentata la cittadinanza attiva che rappresenta la sintesi tra ideologie diverse che si fondano per il bene del Paese", conclude la nota di Meritocrazia Italia.