Scuola, Meritocrazia Italia incontra Valditara: "Procede l'iter del protocollo per la valorizzazione dei meriti"

Nella giornata di ieri una delegazione del Consiglio di Presidenza ha incontrato il ministro Giuseppe Valditara per fare il punto sul progetto di riforma del sistema formativo. La componevano il presidente nazionale Walter Mauriello, la vicepresidente nazionale Manuela Lampitella, il tesoriere Marco Del Sorbo e la responsabile nazionale Alessia Fachechi. Il Ministro e il suo staff hanno voluto approfondire i temi caldi, in materia scolastica, analizzati secondo la prospettiva di Meritocrazia Italia.

In particolare, il Presidente ha consegnato un documento programmatico di sintesi delle proposte avanzate negli ultimi mesi, il Testo Unico Social network, volto ad arginare lo strapotere dei gestori e di riportarne l’impegno a maggiore responsabilità, con l’intento ulteriore di imporre alle piattaforme digitali di dotarsi delle misure idonee a filtrare contenuti illeciti e a raccogliere efficacemente e tempestivamente le relative segnalazioni, favorire la leale collaborazione tra gestori delle piattaforme e autorità giudiziarie e amministrative, predisporre una formazione scolastica adeguata sull’utilizzo dei social, e consentire l’utilizzo e la visione di programmi per i minori di anni 16 solo per tempi limitati, per non più di un’ora giornaliera; l’accorpamento delle scuole, che rientra nel piano di dimensionamento scolastico legato agli obiettivi del Pnrr per ottimizzare la rete della pubblica istruzione a fronte del calo demografico; il problema socio-culturale dell’interazione fra studenti, con speciale riguardo allo sport, che secondo Meritocrazia Italia può giocare un ruolo determinante, anche ai fini della migliore inclusione sociale e per la tutela della salute. Parimenti i laboratori teatrali possono essere un importante strumento per sviluppare nuove soft skill.

Proprio nella direzione di dare valore a queste competenze e garantire migliore sostegno a giovani in condizione di fragilità emotiva, Meritocrazia Italia ha ribadito la proposta di sempre, di rendere strutturale la presenza dello psicologo a scuola, affinché il supporto emotivo non sia legato a emergenze o protocolli temporanei, ma diventi parte integrante del percorso scolastico. Non ultimo, il problema del reclutamento del personale docente. Meritocrazia Italia continua a chiedere che sia meglio assicurato il legame tra le procedure di assunzione e il fabbisogno reale del sistema scolastico; una pianificazione più coerente consentirebbe di ridurre il precariato, garantire maggiore stabilità al sistema e rendere più efficace l’investimento nella formazione dei docenti. Rilievo è stato dato anche al tema della continuità didattica come elemento essenziale per la qualità del servizio scolastico.

La delegazione ha confermato la disponibilità del Movimento a collaborare con il Governo per il completamento di una riforma capace di portare un cambiamento vero, che metta al centro la funzione educativa della scuola in senso ampio. Per una scuola più giusta, moderna e meritocratica è fondamentale un lavoro sinergico. Le Istituzioni non possono essere lasciate sole a riscrivere le regole del gioco, hanno bisogno della forza partecipativa di tutti, e in tal senso il contributo di chi, senza corrispettivo, segue la politica con passione e dedizione è davvero importante. Il Ministro Valditara ha ribadito la propria disponibilità a concludere la procedura di approvazione di un protocollo di intese utile a potenziare le linee di collaborazione con Meritocrazia Italia, mostrando largo apprezzamento e gratitudine per l’impegno, la carica costruttiva e il rigore organizzativo di un gruppo di cittadini comuni desiderosi soltanto di fare la propria parte.