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Sensi (Pd): "La foto pubblicata da Bonaccini? Chiudiamo incidente e tutti uniti in solidarietà con Tajani"

Il senatore chiude le polemiche scoppiate nelle scorse ore su una foto condivisa dal presidente del Partito Democratico con Tajani mentre indossa cappellino Maga. All'Adnkronos: "Muoversi alla svelta per il nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina"

Bonaccini, Sensi, Tajani - (Ipa)
Bonaccini, Sensi, Tajani - (Ipa)
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07 novembre 2026 | 14.09
Fabio Paluccio
LETTURA: 1 minuti

"Mi pare che la vicenda si sia chiusa", quello di Bonaccini "è stato mi pare un post inopinato in un momento delicato. È bene che Bonaccini abbia rimosso il post fatto e che si vada avanti". Così, all'Adnkronos, il senatore del Pd ed esponente dell'area riformista dem Filippo Sensi, dopo il post, poi rimosso, del presidente del Pd Stefano Bonaccini, che ritrae una foto fake del vice premier Tajani con un cappellino con la scritta Maga.

"L'importante è che arrivi in questo momento, pur nelle distanze politiche, un messaggio di solidarietà al ministro Tajani per le minacce ricevute dalla rete filorussa. Quindi chiudiamo questo piccolo incidente ﻿e invece solidarizziamo con Tajani per le minacce della rete filorussa che ci devono vedere tutti uniti. Anzi, occasione in più, dico al centrodestra, per muoversi alla svelta per il nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina", ha concluso Sensi.

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