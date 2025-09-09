circle x black
Siti sessisti, Gelmini: "Rivedere anonimato sul web"

''Il caso delle foto manipolate finite su siti sessisti dimostra la necessità e l'urgenza di rivedere le regole sull'anonimato sul web. Si tratta di difendere la libertà di espressione ma non di difendere i leoni da tastiera e coloro che utilizzano insulti, manipolazione di immagini per screditare altre persone. Tutto questo non è più accettabile ecco perché abbiamo pensato ad una proposta di legge che regolamenti l'anonimato responsabilizzando le piattaforme sia dal punto di vista civile che dal punto di vista penale''. Così la capodelegazione di Noi Moderati al Senato Mariastella Gelmini, a margine della presentazione della pdl contro deepfake e abusi online.

