La proroga di un anno per l'entrata in vigore delle limitazioni strutturali alla circolazione in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
Slitta di un anno, dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027, l'entrata in vigore delle limitazioni strutturali alla circolazione delle auto e dei veicoli commerciali diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. È quanto previsto dal decreto legge che è stato approvato oggi, giovedì 24 settembre, dal Consiglio dei Ministri con le misure urgenti per la continuità della circolazione nel settore dei trasporti.
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge che evita il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel Bacino Padano. Soddisfatto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini che, si legge in una nota del Mit, ha chiesto un intervento mirato al Governo per tutelare la mobilità di cittadini e imprese.
In Italia circolano circa 3,5 milioni di autoveicoli e 0,6 milioni di veicoli commerciali con alimentazione diesel Euro 5, mentre oltre 1,2 milioni di autoveicoli e 200mila veicoli commerciali sono operativi nel Bacino Padano. Per Salvini, si tratta di un risultato importante che va incontro alle esigenze concrete di famiglie, lavoratori e sistema produttivo, evitando un blocco generalizzato che avrebbe avuto conseguenze rilevanti sulla mobilità e sulle attività economiche.