circle x black
Cerca nel sito
 

Slitta blocco diesel Euro 5, salvi per ora gli automobilisti: l'ok al decreto

La proroga di un anno per l'entrata in vigore delle limitazioni strutturali alla circolazione in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna

Automobili - (Fotogramma/Ipa)
Automobili - (Fotogramma/Ipa)
24 settembre 2026 | 16.22
Antonio Atte
LETTURA: 1 minuti

Slitta di un anno, dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027, l'entrata in vigore delle limitazioni strutturali alla circolazione delle auto e dei veicoli commerciali diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. È quanto previsto dal decreto legge che è stato approvato oggi, giovedì 24 settembre, dal Consiglio dei Ministri con le misure urgenti per la continuità della circolazione nel settore dei trasporti.

﻿

Salvini: "Sospensione per almeno un anno"

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge che evita il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel Bacino Padano. Soddisfatto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini che, si legge in una nota del Mit, ha chiesto un intervento mirato al Governo per tutelare la mobilità di cittadini e imprese.

Quanti sono i diesel Euro 5

In Italia circolano circa 3,5 milioni di autoveicoli e 0,6 milioni di veicoli commerciali con alimentazione diesel Euro 5, mentre oltre 1,2 milioni di autoveicoli e 200mila veicoli commerciali sono operativi nel Bacino Padano. Per Salvini, si tratta di un risultato importante che va incontro alle esigenze concrete di famiglie, lavoratori e sistema produttivo, evitando un blocco generalizzato che avrebbe avuto conseguenze rilevanti sulla mobilità e sulle attività economiche.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
proroga diesel euro 5 diesel euro 5 fino a quando possono circolare euro 5 piemonte euro 5 lombardia euro 5 veneto euro 5 emilia romagna
Vedi anche
Buca il gommone dei migranti nel canale della Manica, il video del suprematista britannico Danny Tommo
Droga nei doppi fondi delle auto e depositi in casa, a Roma maxi traffico con Sudamerica - Video
Lupi: "Se Vannacci entra nel centrodestra Noi Moderati non ci sta" - Video
News to go
In Italia appena 8,5 badanti ogni 100 persone sole con più di 60 anni: i dati in un rapporto
News to go
Nucleare, via libera Parlamento a legge delega a 39 anni dal referendum
Moda, Meloni alla cena di gala a Palazzo Reale a Milano: "Il governo è vicino al settore" - Video
Argentero: "Mia moglie Cristina sul set di 'Doc'? Sentivo molta responsabilità" - Video
Paura in Spagna, toro scavalca recinzione durante la corrida - Video
"Così bello che...lo vede anche un cieco", a Roma svelato un murale speciale - Video
Trenitalia, Dg Gorini: "Obiettivo Frecciarossa Napoli-Berlino da dicembre 2028"
Operaio morto al Colosseo, Giuli: "Non si ripeta mai più quello che è successo" - Video
Morbillo, aumentano i casi in Italia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza