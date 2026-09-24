Slitta di un anno, dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027, l'entrata in vigore delle limitazioni strutturali alla circolazione delle auto e dei veicoli commerciali diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. È quanto previsto dal decreto legge che è stato approvato oggi, giovedì 24 settembre, dal Consiglio dei Ministri con le misure urgenti per la continuità della circolazione nel settore dei trasporti.

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Salvini: "Sospensione per almeno un anno"

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge che evita il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel Bacino Padano. Soddisfatto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini che, si legge in una nota del Mit, ha chiesto un intervento mirato al Governo per tutelare la mobilità di cittadini e imprese.

Quanti sono i diesel Euro 5

In Italia circolano circa 3,5 milioni di autoveicoli e 0,6 milioni di veicoli commerciali con alimentazione diesel Euro 5, mentre oltre 1,2 milioni di autoveicoli e 200mila veicoli commerciali sono operativi nel Bacino Padano. Per Salvini, si tratta di un risultato importante che va incontro alle esigenze concrete di famiglie, lavoratori e sistema produttivo, evitando un blocco generalizzato che avrebbe avuto conseguenze rilevanti sulla mobilità e sulle attività economiche.