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Sondaggio politico, Fratelli d'Italia cresce e Pd cala ma campo largo vince elezioni

Il rilevamento Ixè con le intenzioni di voto

Schede elettorali - (Fotogramma)
Schede elettorali - (Fotogramma)
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11 novembre 2026 | 18.35
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

Fratelli d'Italia cresce, il Pd cala. Il campo largo batte il centrodestra e vince le elezioni. Sono i dati salienti del sondaggio Ixè con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi, 11 novembre 2026. Secondo il rilevamento, Fratelli d'Italia si conferma ampiamente primo partito. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio guadagna lo 0,4% rispetto al sondaggio effettuato a settembre e arriva al 26,5%. Il Pd della segretaria Elly Schlein cede addirittura l'1,1% e scivola al 20,9%. Il M5S di Giuseppe Conte cresce dello 0,3% e ora vale il 13,9%.

Passo indietro di Forza Italia, che perde lo 0,1% e scende al 7,5%. Passo indietro evidente per Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci: il calo è dello 0,9% e porta FN al 7,2%. Alleanza Verdi Sinistra lascia sul terreno un punto netto e ora si attesta al 6,3%. In ascesa la Lega di Matteo Salvini (+0,5%), che arriva al 5,1%. Seguono staccate Azione di Carlo Calenda (2,6%) e Italia viva di Matteo Renzi (2%).

Secondo il sondaggio, il centrodestra si fermerebbe al 40,8% mentre il campo largo si imporrebbe con il 44,5%. Questo risultato porterebbe il campo largo ad avere 225 seggi alla Camera contro i 149 del centrodestra. Al Senato, lo 'score' sarebbe 115-74. Il sondaggio, infine, prende in considerazione due scenari distinti in vista delle primarie che individueranno il leader del centrosinistra. Con Schlein vincente, il campo largo potrebbe aspirare al 44,6% dei consensi alle elezioni. Con Conte, invece, si potrebbe arrivare al 47%.

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