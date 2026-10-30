circle x black
Cerca nel sito
 

Sondaggio politico, Fdi sale al 28,1% e Pd al 20,8%: aumenta il divario

Cresce fiducia in Meloni: quasi 40% ne ha molta o abbastanza, secondo il sondaggio di Termometro politico

Schede elettorali - (Fotogramma)
Schede elettorali - (Fotogramma)
Segui Adnkronos su Google
30 ottobre 2026 | 12.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Fratelli d’Italia guadagna 0,3 punti e sale al 28,1%, il livello più alto tra le ultime quattro rilevazioni (27,8% il 9 ottobre, 27,5% il 16 e 27,8% il 23). Questo quanto emerge dal sondaggio di Termometro politico. Il Pd guadagna due decimi e risale al 20,8%, recuperando solo in parte il calo della scorsa settimana e restando sotto il 21,1% rilevato il 9 e il 16 ottobre: il divario con Fratelli d’Italia sale così a 7,3 punti. Il Movimento 5 stelle cede due decimi e scende al 12,5%, tornando sul livello del 16 ottobre.

Nei sondaggi politici cambia ancora il quarto posto, che passa di mano per la terza rilevazione consecutiva: Futuro nazionale perde quattro decimi, la variazione più ampia della settimana, e scende al 7,1%, mentre Forza Italia guadagna due decimi e sale al 7,5%, tornando davanti. Alleanza Verdi Sinistra cede un decimo e scende al 6,3%, mentre la Lega guadagna due decimi e sale al 5,6%, il valore più alto tra le ultime quattro rilevazioni, a 1,5 punti da Futuro nazionale.

Tra i partiti minori dei sondaggi politici Tp, Azione guadagna un decimo e sale al 2,9%, restando però a un decimo dalla soglia di sbarramento del 3%. Italia viva cede un decimo e scende al 2,4%, anch’essa sotto la soglia, mentre +Europa resta ferma all’1,6% e Noi moderati all’1,0%. La quota di altri partiti cala di due decimi e si ferma al 4,2%.

Governo, cresce fiducia in Meloni: quasi 40% ne ha molta o abbastanza

La fiducia nella presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo il sondaggio di Termometro politico si attesta al 39,8%, sommando 'molto' (26,8%) e 'abbastanza' (13,0%). Rispetto al 39,4% della scorsa settimana il dato cresce di quattro decimi, ma cambia la composizione: 'molto' guadagna un punto, dal 25,8%, mentre 'abbastanza' cede sei decimi, dal 13,6%. Sul fronte opposto, 'poco' sale di 1,4 punti, dal 7,7% al 9,1%, mentre il 50,6% dichiara nessuna fiducia, in calo di due punti rispetto al 52,6% precedente. Sommando 'poco' e 'per nulla', il dato di sfiducia si attesta al 59,7%, scendendo appena sotto il 60%.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Cortei a Palermo, migliaia di lavoratori e studenti contro guerra e carovita - Video
In corteo a Roma anche 'docenti furiosi': "Più fondi e nuovo sistema concorsi" - Video
Cortei Milano, la protesta unisce le generazioni 'la cultura disarma' - Video
Cortei a Roma, studenti intonano 'Bella ciao' - Video
Cortei a Roma, donne 'morte' a terra per raccontare il massacro di Gaza - Video
A Genova sciopero contro carovita, Nivoi (Usb): "Meloni pensa a repressione e non ai salari" - Video
Sciopero 30 ottobre, a Napoli bruciato striscione con Meloni, Bernini e Mr Monopoly - Video
Al via cortei a Roma - Videonews della nostra inviata
Halloween, i Trump accolgono i bambini che fanno "dolcetto o scherzetto" alla Casa Bianca
'Dentro' il Generali Stadium, come sarà la nuova casa di Milan e Inter - Video
Christine Lagarde lascia la Bce, l'annuncio con due cerotti sul viso - Video
News to go
Bollo auto, lo stop non si fermerà al 2027: ecco i veicoli esentati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza