circle x black
Cerca nel sito
 

Sondaggio politico, Futuro nazionale di Vannacci cresce e sorpassa la Lega

E' quanto emerge dal sondaggio Youtrend per SkyTg24. Salgono anche Pd, Forza Italia e Avs, calano i 5 Stelle

Roberto Vannacci - (Ipa)
Roberto Vannacci - (Ipa)
18 giugno 2026 | 12.49
Mara Montanari
LETTURA: 1 minuti

Arriva il sorpasso di Futuro nazionale sulla Lega. E' quanto emerge dal sondaggio Youtrend per SkyTg24. Il partito di Roberto Vannacci gudagna 1,5 punti rispetto al 29 maggio, arriva al 5,9% e supera il Carroccio al 5,8 (-0,1).

CTA

Crescono anche il Pd al 22,2% (+0,5), Forza Italia all'8,2% (+0,4) e AVS al 6,8% (+0,4), mentre cala il M5S al 12,1% (-1,4). Fratelli d'Italia si conferma primo partito con 27,8% guadagnando uno 0,1. Azione è al 3,1 mentre Italia Viva al 2,1. I Libdem di Luigi Marattin all'1,2%, Più Europa all'1, Noi Moderati allo 0,9.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sondaggio politico Sondaggio politico fn lega fn vannacci lega politica news
Vedi anche
News to go
Telemarketing selvaggio, scatta nuovo blocco alle telefonate
Toy Story 5, Pete Docter e Lindsey Collins: "La tecnologia non può fermare i giocattoli" - Video
Massimo Dapporto: "Vorrei tornare al giorno in cui ho conosciuto Fabrizio Frizzi"
Maturità 2026, al via la prima prova. Gli studenti: "Scriveremo di attualità, speriamo esca AI"
Maturità, Pupo entra in classe per la prima prova: "Più emozionato di quando sono sul palco"
Trump, Iran e Ucraina: Meloni e il bilancio del G7
Maturità 2026, il messaggio del prof. Schettini: "Ragazzi ecco cosa vi succederà domani" - Video
News to go
Carta d'identità cartacea, scattata la proroga
Lucio Corsi canta a sorpresa un nuovo brano, ecco 'Figurati un po'' - Video
As Roma, Giuseppe Conte ricorda lo scudetto del 2001: "Confido in Gasperini, non aspettiamo altri 25 anni" - Video
G7, Trump arriva per ultimo alla riunione dei leader: "Sono il boss" - Video
Costanza, ecco il ristorante dove si è tenuto il pranzo tra i leader di centrosinistra - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza