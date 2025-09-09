circle x black
Cerca nel sito
 

Sondaggio politico, Fratelli d'Italia e Pd calano. Cresce M5S

Secondo l'Istituto Noto, il centrodestra si attesta al 48,5% e il campo largo va verso 49%

Schede elettorali
Schede elettorali
09 settembre 2025 | 23.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fratelli d'Italia e Pd in calo, il Movimento 5 Stelle cresce. E' il 'podio' nel sondaggio politico dell'Istituto Noto che a Porta a Porta evidenzia le intenzioni di voto in caso di elezioni politiche oggi, 9 settembre.

Fratelli d'Italia è al 30%, in calo dello 0,5% rispetto all’ultima rilevazione dell’Istituto Noto dello scorso 11 giugno. Anche il Pd cala di mezzo punto (-0,5%) attestandosi al 22,5%. Il Movimento 5 stelle sale dello 0,5%, attestandosi al 13%. Forza Italia è all’8,5% (-0,5%) come la Lega che resta all'8,5%. Alleanza verdi e sinistra sale di mezzo punto e va al 6,5%. Azione al 3,5% (+0,5%), Italia Viva al 2% è stabile. Infine +Europa resta all’1,5% come Noi moderati (1,5%).

In generale, il centrodestra al 48,5% perde l’1% mentre il centrosinistra è stabile al 30,5%. Il campo largo al 49% guadagna un punto percentuale (+1%). Gli astenuti-indecisi si attestano al 43% (-2%).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
elezioni regionali sondaggio politico elezioni sondaggio oggi
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza