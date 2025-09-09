Fratelli d'Italia e Pd in calo, il Movimento 5 Stelle cresce. E' il 'podio' nel sondaggio politico dell'Istituto Noto che a Porta a Porta evidenzia le intenzioni di voto in caso di elezioni politiche oggi, 9 settembre.

Fratelli d'Italia è al 30%, in calo dello 0,5% rispetto all’ultima rilevazione dell’Istituto Noto dello scorso 11 giugno. Anche il Pd cala di mezzo punto (-0,5%) attestandosi al 22,5%. Il Movimento 5 stelle sale dello 0,5%, attestandosi al 13%. Forza Italia è all’8,5% (-0,5%) come la Lega che resta all'8,5%. Alleanza verdi e sinistra sale di mezzo punto e va al 6,5%. Azione al 3,5% (+0,5%), Italia Viva al 2% è stabile. Infine +Europa resta all’1,5% come Noi moderati (1,5%).

In generale, il centrodestra al 48,5% perde l’1% mentre il centrosinistra è stabile al 30,5%. Il campo largo al 49% guadagna un punto percentuale (+1%). Gli astenuti-indecisi si attestano al 43% (-2%).