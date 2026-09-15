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Sondaggio politico, Fratelli d'Italia e Pd calano. Vannacci decisivo per centrodestra

I dati del sondaggio dell'Istituto 'Only Numbers' di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta con le intenzioni di voto

Roberto Vannacci - (Fotogramma)
Roberto Vannacci - (Fotogramma)
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15 settembre 2026 | 22.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Fratelli d'Italia e il Pd calano. Il centrosinistra è in vantaggio sul centrodestra, che ha bisogno di Roberto Vannacci per vincere. Sono i dati del sondaggio dell'Istituto 'Only Numbers' di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi, 15 settembre. Fratelli d'Italia, rispetto al rilevamento dello scorso 3 giugno, perde il 2,1% dei potenziali consensi, arrivando al 26,3%. Notizie negative anche per il Pd della segretaria Elly Schlein, che scende dell'1,5% arrivando al 20,7%. Bene, invece, il Movimento 5 stelle, che guadagna mezzo punto percentuale ed è dato ora all'11,9%.

Testa a testa, poi, tra Forza Italia, scesa dello 0,8% e fotografata al 7,5%, e Futuro nazionale di Roberto Vannacci: il partito fondato e guidato dall'ex generale cresce del 2,9% e sale al 7,4%. Ancora: nonostante la perdita dello 0,2% Alleanza verdi e sinistra sorpassa la Lega, che lascia per strada l'1,1%. Avs è al 6,5%, la formazione guidata da Matteo Salvini al 6,3%. Azione di Carlo Calenda rimane al 3,3%, Italia viva di Matteo Renzi perde lo 0,3% ed è al 2,1%, +Europa conquista lo 0,8 ed è al 2% e infine Noi moderati non si sposta dall'1%. Tutti gli altri partiti salgono dell'1,8% ponendosi al 5% totale.

Per quanto riguarda le coalizioni, adesso è il campo largo che guida contro un centrodestra che perde il 4%. Le forze di governo, senza Futuro Nazionale, arrivano al 41,7%, mentre i progressisti con Matteo Renzi e gli altri, pur perdendo lo 0,7%, arrivano al 43,2%. Gli indecisi e astenuti, ancora, scendono al 44,5%.

Vannacci quindi appare determinante, ma gli elettori di centrodestra non sembrano gradire l'ingresso di Futuro Nazionale in coalizione: il 40,5% degli elettori del centrodestra accetterebbe Futuro Nazionale contro il 41,3% che non vorrebbe l'ingresso. I più contrari sono in Forza Italia, 58,8% è per il no, mentre i più favorevoli sono nella Lega, il 41,8% sarebbe disposta a portare FN nello schieramento.

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