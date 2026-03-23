Fratelli d'Italia cresce, Pd e Movimento 5 Stelle calano. Nel giorno in cui il No vince il referendum sulla giustizia e boccia la riforma proposta dal governo, ecco oggi il nuovo quadro delineato dal sondaggio Swg per il Tg La7 con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d'Italia, ampiamente primo partito, guadagna lo 0,1% e sale al 29,5%. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, allunga rispetto al Partito democratico della segretaria Elly Schlein. I dem cedono lo 0,2% e scivolano al 21,5%. Passo indietro anche per il M5S di Giuseppe Conte, che cede lo 0,1% e ora vale il 12,2%. Ai piedi del podio frena anche Forza Italia, che scende dello 0,2% fino al 7,8%. In ascesa la Lega che guadagna lo 0,2% e arriva al 6,8% staccando Verdi e Sinistra, stabili al 6,6%.

Più staccati Azione di Carlo Calenda (3,4%), che approfitta dal calo di Futuro Nazionale: il partito di Roberto Vannacci perde lo 0,2% e scende al 3,3%. Seguono Italia viva (2,5%), +Europa (1,4%) e Noi Moderati (1,2%).