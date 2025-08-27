Rimini, 27 ago. (Adnkronos)

Standing ovation al Meeting di Rimini per la premier Giorgia Meloni, che si è commossa durante un passaggio dell'intervento del presidente della Fondazione, Bernhard Scholz. "Questo è un evento che da quasi mezzo secolo rappresenta un appuntamento fondamentale nel dibattito politico e culturale del Paese. Per me è un piacere e un onore essere qui oggi. Ho sempre guardato al Meeting con ammirazione: è la piazza del dialogo per eccellenza", ha esordito la premier nel suo discorso.