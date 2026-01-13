circle x black
Tre giorni di confronto con i territori, Salvini e i ministri leghisti tra le nevi d'Abruzzo
13 gennaio 2026 | 13.32
Redazione Adnkronos
Tre giorni di confronto con gli amministratori dei territori, con particolare riguardo a quelli del centro-sud. La Lega di Matteo Salvini si ritroverà dal 23 al 25 gennaio in Abruzzo, in un evento organizzato con doppia location: panel previsti infatti tra Roccaraso e Rivisondoli. "La nostra forza sono i territori" si legge nella locandina della kermesse, con un programma, ancora in definizione, ma che dovrebbe vedere al tavolo il leader del partito Salvini (chiuderà la rassegna all'ora di pranzo di domenica 25), i ministri Giorgetti, Piantedosi, Valditara, Locatelli e Calderoli, attesi sabato, con quest'ultimo, titolare degli Affari regionali, che farà il punto su legge elettorale e province.

Con i dirigenti e gli esponenti di governo del Carroccio, saranno tanti i consiglieri comunali e regionali del partito, gli amministratori locali e i parlamentari eletti nelle regioni del centro e del meridione d'Italia. Attesi anche due dei vicesegretari del partito, Claudio Durigon e Silvia Sardone. Non ci saranno invece Roberto Vannacci e Alberto Stefani, governatore del Veneto. Sempre sabato il responsabile dei dipartimenti della Lega, Armando Siri presenterà 'l'Arca delle idee', format-spettacolo già lanciato a fine novembre e che da febbraio sarà in tour in tutta Italia. Clou dell'evento tra le nevi abruzzesi domenica, con Salvini e Piantedosi che, alle 12, parleranno di infrastrutture e sicurezza.

