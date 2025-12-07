circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, Meloni sente Zelensky: "Sostegno a piano Usa, presto invio forniture"

Il leader di Kiev nei prossimi giorni a Roma, la nota di Palazzo Chigi: "Da Ucraina disponibilità negoziali, Mosca faccia lo stesso"

Volodymyr Zelensky e Giorgia Meloni - Fotogramma /Ipa
Volodymyr Zelensky e Giorgia Meloni - Fotogramma /Ipa
07 dicembre 2025 | 19.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La premier Giorgia Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "in vista di una serie di visite di lavoro che quest’ultimo compirà in questi giorni a Londra, Bruxelles e Roma, nell’ambito dei suoi contatti sul processo di pace in Ucraina con i principali leader europei", fa sapere in una nota Palazzo Chigi. Nel corso del colloquio, Meloni "ha inoltre nuovamente espresso sostegno al processo negoziale in corso e all’impegno degli Stati Uniti per individuare un percorso che possa condurre a una pace giusta e duratura".

"Funzionale a tale percorso - aggiungono - è la reiterata disponibilità dell’Ucraina a sedere in buona fede al tavolo negoziale. È stato pertanto nuovamente ribadito l’auspicio che da parte russa si manifesti analoga apertura".

Nel corso della telefonata tra la presidente del Consiglio e il presidente ucraino, continua Palazzo Chigi, la premier "ha innanzitutto voluto rinnovare la solidarietà italiana a seguito di una nuova serie di attacchi indiscriminati russi contro obiettivi civili ucraini e ha annunciato al presidente Zelensky l’invio di forniture di emergenza a sostegno delle infrastrutture energetiche e della popolazione. I generatori forniti da aziende italiane verranno inviati in Ucraina già nelle prossime settimane".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ucraina pace processo di pace
Vedi anche
Achille Lauro alla Scala: "Per la Prima una scelta coraggiosa" - Video
Lega, Durigon risponde a Calenda: "Cerca attenzioni, sta sparendo" - Video
Scala, Barbara Berlusconi: "Il mio abito un omaggio ad Armani" - Video
News to go
Dicembre mese di tredicesime
Atreju 2025, da Pasolini a Charlie Kirk: ecco il pantheon di Fratelli d'Italia - Video
Atreju 2025, da Landini a Ceccarelli: FdI dà i voti nel 'Bullometro' - Video
News to go
Regali di Natale, il miglior consulente? Potrebbe essere l'Ia
News to go
ARTExARTE, l'evento che unisce editoria e arte specializzata
News to go
Italia sempre più povera e vecchia, la fotografia del Censis
News to go
Ponte dell’Immacolata da bollino rosso, previsti 31 milioni di spostamenti
Disabilità, Picierno (Pd): "Ue investa in politiche uguaglianza, società più inclusiva è più forte"
Tatiana Tramacere, ecco la mansarda di Dragos dove è stata ritrovata - Il video esclusivo del Tg1


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza