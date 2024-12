"Qui è quello che pensiamo tutti, ormai quella guerra è persa, Kiev si deve arrendere. Oppure lei pensa che la guerra nucleare sia una opzione migliore?". Fa la sua sintesi all'AdnKronos Fabio Filomeni, braccio destro di Roberto Vannacci e presidente dell'associazione 'Mondo al contrario' durante il coffee break del convegno 'No all'escalation del conflitto in Ucraina, organizzato dal CeSem (centro studi Eurasia e Mediterraneo), dove prendono la parola Gianni Alemanno, segretario di Movimento indipendenza e dove, poco dopo, verrà trasmesso un contributo video dello stesso generale Roberto Vannacci.

Filomeni dà così forza a quanto detto poco prima dal palco del centro congressi Cavour di Roma, dal generale Francesco Cosimato, presidente Centro Studi Sinergie, altro ospite del meeting, che ha detto senza troppi fronzoli che "l'Ucraina non ha margini di manovra e si deve arrendere", incassando l'applauso più forte della cinquantina di presenti in sala.

Salta invece il confronto tra Vannacci e Gianni Alemanno, perché solo l'ex sindaco di Roma è in presenza, mentre il generale manda un doppio contributo video registrato. "La Ue chiede di dedicare lo 0,25 del Pil a supporto dell'Ucraina, per noi si tratta di 5,6 miliardi. Mi domando se il cittadino, invece di spendere questi soldi per la sanità vuole darli all'Ucraina", si chiede l'erodeputato della Lega, non mancando di parlare di una Ue "schizofrenica", che vuole il cessate il fuoco in Medio Oriente e invece manda armi in Ucraina "per una guerra di cui non si intravede la fine".

Gianni Alemanno invece punta il dito contro il governo: "Se non finisce il governo Meloni l'Italia è destinata a diventare una nazione di serie C, altro che patrioti, che sovranisti...", è il suo monito. L'ex sindaco di Roma offre la sua soluzione, dopo aver anche lui spiegato che Zelensky non potrà vincere la guerra.

"Come dice Vannacci le guerre si concludono con un approccio realistico, intanto fai smettere questo massacro con il cessate il fuoco" perché il conflitto "non può avere un esito positivo per Kiev". Il segretario di Movimento indipendenza confida nei referendum per le terre contese tra Federazione Russa e Ucraina: "L'autodeterminazione -spiega- deve essere il principio, quei popoli vogliono stare con Russia e con l'Ucraina? Io credo che quelle popolazioni vogliono stare con la federazione russa".

Filomeni nel suo intervento in dieci punti avverte di sconfinare negli aspetti politici: "Vannacci nel suo libro dice che il mondo è al contrario, che non si riconosce nella sua normalità, ora abbiamo una Europa al contrario, l'Europa prende a schiaffi il buon senso". Il braccio destro di Vannacci condivide l'idea è che "la Russia è Europa, e il buon senso vorrebbe che questi popoli vivessero in pace, in modo unitario, per far fronte alle esigenze dei popoli europei". "Se dopo tre anni non si vedono risultati significa che dobbiamo tornare alla diplomazia -dice sulla guerra in Ucraina- e non come dice qualche leader europeo che dobbiamo aspettare il sacrifico dell'ultimo soldato ucraino o mandare soldati europei".

"Le truppe Nato ai confini della Russia sono una minaccia per Mosca", avverte ancora, negando la valenza difensiva delle forze Nato schierate nell'est dell'Europa. "Kiev è il paese più corrotto in Europa, non è una democrazia", dice poi riferendosi a Zelensky. Pace giusta? Non esiste, la pace giusta è quella raggiunta sul campo di battaglia, quella dove ci sono i soldati", dice poi rivolto ai politici italiani. "Andateci voi in trincea, che non avete mai preso in mano un'arma", è l'invito finale del vannacciano.

In sala tra chi li ascolta c'è pure chi parla russo, qualcuno avvicina Alemanno e lo invita a una conferenza per febbraio dal titolo 'Fine del disastro in Ucraina', "non è propaganda di Mosca", assicura chi distribuisce la scaletta dell'evento organizzato da 'The cenacle of critical thinking'.