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"Un saluto a Putin", la gag social della moglie di Vannacci - Video

Camila Mihailescu brinda con un bicchiere di vodka. La figlia di Ornella Muti non apprezza...

Il video di Camila Mihailescu - (Instagram)
Il video di Camila Mihailescu - (Instagram)
04 settembre 2026 | 12.08
Roberto Grossi
LETTURA: 4 minuti

Per il Financial Times, Roberto Vannacci sarebbe il 'cavallo di Troia' della Russia in Italia. Il generale, leader di Futuro Nazionale, risponde tra interviste e social: "Di qualcosa mi devono accusare, hanno una paura terribile di me". Da 'casa Vannacci', arriva anche la risposta della moglie dell'ex militare. Camila Mihailescu, la signora Vannacci, pubblica un post su Instagram con un breve video.

"Ai miei amici russi, soprattutto a Vladimir e al Cavallo di Troia italiano", dice in versione 'babushka', mentre indossa abiti che richiamano quelli russi, seduta a tavola davanti ad una bottiglia di vodka. Quindi, si brinda prima dei saluti: "Vi saluta l'immigrata romena", dice Mihailescu chiudendo la clip.

La performance è seguita da un ampio numero di commenti. Spicca quello di Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, che non pare apprezzare lo show: "Le russe come mia madre sono davvero di una eleganza e un educazione impeccabile, mai volgari. Non sembri Russa per niente sai?".

Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli, secondo le informazioni diffuse dall'agenzia Ria Novosti, recentemente hanno avviato le pratiche per richiedere la cittadinanza russa.

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