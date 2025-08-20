circle x black
Cerca nel sito
 

Vannacci posta foto cernia al forno: "Animalisti denunciatemi, l'ho anche mangiata"

Il vicesegretario della Lega va al contrattacco dopo le polemiche per la sua foto di Ferragosto con in mano una cernia, durante le sue vacanze in Sardegna

Il post di Roberto Vannacci (da Facebook)
Il post di Roberto Vannacci (da Facebook)
20 agosto 2025 | 12.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

''Gli animalisti (i protetti dalla sinistra) annunciano esposto per aver pescato e fotografato una cernia. Aggiungete la denuncia per essere 'cernivoro' e l'aggravante del sessismo''. L'ex generale, e attuale vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci va al contrattacco dopo le polemiche per la sua foto di Ferragosto con in mano una cernia, durante le sue vacanze in Sardegna. ''Questo sono io e la faccia della sinistra alle prossime elezioni'', aveva detto in un breve video Vannacci mostrando la cernia. E oggi rilancia postando le foto della cernia al forno con le patate e invitando gli animalisti a denunciarlo anche per averla mangiata.

''L’Associazione italiana difesa animali ed ambiente - scrive in un post su Facebook - annuncia l’invio di un esposto alla procura di Cagliari 'con la richiesta di indagare per il reato di maltrattamento di animali ai sensi dell’articolo 544 del codice penale'. Fotografare o riprendere un pesce pescato e già morto per embolia al momento del suo affioramento è, secondo i forsennati protettori del creato, un maltrattamento. Aggiungete all'esposto la denuncia per essere 'cernivoro' poiché, in modo molto disumano e disgustoso quel pesce l'ho pure mangiato. E se proprio volete, aggiungete l'aggravante del sessismo perché ho mangiato 'una cernia' e non 'un cernio'. Mi domando se i pescivendoli del mercato di San Benedetto non corrano lo stesso rischio''.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
vannacci roberto vannacci vannacci animalisti vannacci cernia vannacci lega vannacci news
Vedi anche
News to go
Maltempo a Milano, in due ore quasi 50 mm di pioggia
Pippo Baudo, aperta la camera ardente a Militello: videonews dalla nostra inviata
Baudo, il sindaco di Militello: "Non era solo un presentatore ma un innovatore" - Video
Pippo Baudo, Giorgia: "Credeva nel mio talento più di me" - Video
Pippo Baudo, Pausini: "E' stato l'incontro più importante, ha cambiato mia vita" - Video
Baudo, Fiorello e la domanda: "Chi insegnerà a fare la tv, adesso?" - Video
Pippo Baudo, Carlo Conti: "Non ha eredi, si è spenta la tv" - Video
Baudo, Eros Ramazzotti al Teatro delle Vittorie: "Era il migliore" - Video
Pippo Baudo, Paola Cortellesi: "Un privilegio averlo conosciuto" - Video
Pippo Baudo, Morandi: "Un amico, mi ha aiutato nei momenti di difficoltà" - Video
Pippo Baudo, maestro Mazza: "Con Sanremo ha scoperto talenti, oggi non succede più" - Video
Pippo Baudo, oggi la camera ardente: la videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza