circle x black
Cerca nel sito
 

Al via il vertice Francia-Italia, Meloni a Macron: "Da quanto tempo" - Video

25 giugno 2026 | 17.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Al via il vertice intergovernativo Francia-Italia a Villa Eilenroc, ad Antibes. Dopo una visita al Museo Picasso, il presidente francese Emmanuel Macron ha accolto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Riprendendo una battuta già usata da Macron in occasione del loro precedente incontro, la premier ha scherzato con un ironico "da quanto tempo". A fare gli onori di casa anche il sindaco di Antibes Jean Leonetti, che ha accompagnato i due leader verso l'ingresso illustrando la storia della villa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Macron Meloni Antibes Macron Meloni francia meloni in francia vertice francia italia
Vedi anche
News to go
In Italia oltre 360mila persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale
Furbetti del cartellino a Como, Gdf denuncia due dipendenti comunali - Video
Milano, scaraventano disabile per terra e rapinano lui e la moglie - Video
Terremoto in Venezuela, la testimonianza: "Mia sorella ferita mentre scappava, non ci sono ambulanze né medicine" - Video
News to go
Voli low cost, tra bagagli e posto ecco come il prezzo del biglietto aumenta del 200%
News to go
Europa nella morsa del caldo, Oms lancia allarme: "E' emergenza sanitaria"
Terremoto in Venezuela, la scossa dal mare: il video dei pescatori
Terremoto in Venezuela, Caracas devastata dalle scosse: crolli e macerie - Video
Terremoto in Venezuela, panico allo stadio: giocatori in fuga - Video
Terremoto in Venezuela, paura in aeroporto: la scossa e la fuga - Video
Terremoto in Venezuela, La Guaira devastata: il viaggio da incubo - Video
Terremoto in Venezuela, il primo bilancio del presidente Rodriguez: "32 morti, una tragedia"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza