Al via il vertice intergovernativo Francia-Italia a Villa Eilenroc, ad Antibes. Dopo una visita al Museo Picasso, il presidente francese Emmanuel Macron ha accolto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Riprendendo una battuta già usata da Macron in occasione del loro precedente incontro, la premier ha scherzato con un ironico "da quanto tempo". A fare gli onori di casa anche il sindaco di Antibes Jean Leonetti, che ha accompagnato i due leader verso l'ingresso illustrando la storia della villa.