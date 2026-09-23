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Nucleare, con 81 sì Senato dà via libera a legge delega a governo. Pichetto: "Oggi giornata storica per Italia"

Il ministro dell'Ambiente: "L’Italia avrà più energia per famiglie e imprese"

Gilberto Pichetto Fratin - (Ipa)
Gilberto Pichetto Fratin - (Ipa)
23 settembre 2026 | 17.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'aula del Senato, con 81 voti favorevoli, 51 contrari e sette astenuti, dà il via libera definitivo al disegno di legge con la delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile.

“Oggi è una giornata storica per l’Italia: il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sul nuovo nucleare. Il nucleare sostenibile, insieme alle rinnovabili, renderà l’Italia un Paese sicuro, indipendente e competitivo. L’Italia avrà più energia per famiglie e imprese. È la direzione che stanno prendendo i principali Paesi del mondo", è il commento del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. "Abbiamo mantenuto la promessa di approvare in questa legislatura il nuovo nucleare e portare in Italia l’energia del futuro. Adesso - aggiunge - siamo già a lavoro per il prossimo obiettivo: redigere i decreti attuativi per applicare concretamente la legge. Lo faremo, di sicuro, entro fine anno”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Vannia Gava,viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: “L’approvazione definitiva del disegno di legge sul nucleare è un risultato storico, al quale abbiamo lavorato con convinzione e responsabilità. Come Lega abbiamo sempre sostenuto il ritorno del nucleare e oggi il Governo compie un passo concreto per rafforzare la sicurezza e l’indipendenza energetica del Paese. Significa più sicurezza energetica, energia competitiva per famiglie e imprese e un contributo concreto alla riduzione delle emissioni. Ora al Mase saremo chiamati a dare rapidamente attivazione alla delega”, dice.

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nucleare energia nucleare sostenibile decreto legge energia nucleare pichetto fratin
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