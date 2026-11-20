Ci sono distinguo nella maggioranza e nelle opposizioni, ma mai spaccature definitive: l'ultimo caso della vicenda sugli sconti per gli e-book. La Russa avverte: "Il clima dovrà essere verificato"

Maggioranza ancora divisa sulla vicenda degli sconti sugli e-book con Forza Italia che insiste nel dire no alla proposta di Fratelli d'Italia, che ha ottenuto un prima via libera al Senato grazie alle assenze nell'opposizione e ai voti di Azione, altro partito della minoranza. Uno strappo che non ha avuto effetti traumatici, come avveniva durante la cosiddetta Prima Repubblica, quando un voto contrario di un partito di maggioranza, anche se su questioni non di particolare rilievo, poteva essere il detonatore di una crisi di governo. Il presidente del Senato, Ignazio la Russa, tuttavia avverte: "Il Governo non può cadere, però, il clima dovrà essere verificato nei prossimi giorni".

Finora non si sono determinati grandi traumi nel centrodestra e nel centrosinistra nelle occasioni in cui nei due schieramenti si sono verificate spaccature. Recentissima quella di martedì scorso, quando Pd, M5S e Avs hanno votato contro il ddl antisemitismo, mentre da Italia viva, Azione e Più Europa è arrivato un ok. E Piero Fassino e altri esponenti Dem si sono astenuti.

I franchi tiratori sulla legge elettorale

Maggiori fibrillazioni si registrarono, invece, nel luglio scorso, quando durante l'esame della legge elettorale i franchi tiratori della maggioranza approfittarono del voto segreto per bocciare l'emendamento sulle preferenze proposto da Fratelli d'Italia. Una divisione sanata trovando un punto di sintesi durante la discussione del provvedimento al Senato, anche se nella terza lettura alla Camera per evitare nuove sorprese nel voto segreto sui punti più controversi del testo fu posta la questione di fiducia, riuscendo comunque a evitare scivoloni sulle questioni pregiudiziali e nel voto finale sottoposti allo scrutinio segreto.

I nodi Ucraina e spese militari tra maggioranza e opposizione

Restano, poi, le questioni che sia nella maggioranza che nell'opposizione continuano a covare come fuoco sotto la cenere e che potrebbero causare incendi che finora sono stati evitati. Una su tutte il sostegno all'Ucraina. Nel centrodestra la Lega non ha mai celato l'intenzione di dire basta all'invio di aiuti a Kiev, anche se al momento dei voti parlamentari non si è mai dissociata dalla linea del Governo. Nell'ottobre scorso però, dopo il dibattito parlamentare sulle comunicazioni del premier prima del Consiglio Ue, la maggioranza votò due risoluzioni, una delle quali contenente l'impegno a sostenere una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche.

Distinguo ricorrenti anche sull'aumento delle spese militari e sull'utilizzo dei relativi fondi europei. È dell'agosto scorso il voto favorevole sulla risoluzione di maggioranza dopo le comunicazioni del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, quando sempre la Lega chiese e ottenne che nel documento venisse specificato che le risorse del programma Safe vengano destinate "in via prevalente a sistemi tecnologici, difensivi e di sicurezza nazionale".

Questioni che spesso avvicinano il Carroccio al Movimento 5 stelle, contrario all'aumento delle spese militari e deciso sostenitore di una soluzione negoziale per porre fine al conflitto tra Ucraina e Russia, frenando quindi sugli aiuti a Kiev. Una tema che in sede parlamentare ha visto l'opposizione dividersi con la presentazione di diverse risoluzioni, con quelle di Azione che spesso hanno trovato in alcune parti il parere favorevole del Governo.

Fisco e nucleare: le fratture su patrimoniale, banche ed energia

Spaccature che in questi giorni stanno emergendo durante i tavoli per l'elaborazione del programma del Campo largo, come quelle in materia fiscale a proposito della patrimoniale, considerata una questione prioritaria e dirimente da parte di Avs e che trova invece un freno nel Movimento 5 stelle e in Italia viva. Tensioni analoghe emergono nella maggioranza durante l'esame della legge di Bilancio, con contrasti che si ripropongono periodicamente tra Lega e Forza Italia a proposito delle modalità e della misura con le quali tassare i profitti delle banche.

Infine la questione relativa al ritorno all'utilizzo dell'energia nucleare, che trova compatta la maggioranza, mentre sul voto finale che nel settembre scorso ha dato il via libera definitiva al ddl delega Pd, M5S e Avs hanno votato no, Italia viva si è astenuta e Azione ha detto sì.