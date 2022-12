Prima alla Scala 2022, Meloni: "Opera russa? Non mescolare politica e cultura"

"Conosce la mia posizione in tema di conflitto in Ucraina ma penso che la cultura sia un’altra cosa e penso che non si debba fare l’errore di mescolare dimensioni che sono diverse". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, entrando al Teatro alla Scala per assistere alla Prima di ‘Boris Godunov’ replicando a chi le chiedeva un commento sulla scelta di inaugurare la stagione 22/23 con un’opera russa. "Noi non ce l’abbiamo con il popolo russo o con la storia russa - ha sottolineato Meloni - ma con le scelte di chi politicamente ha deciso di invadere una nazione sovrana. E’ una cosa diversa, secondo me è giusto mantenere le due dimensioni separate".



Meloni è arrivata conn il compagno, il giornalista Andrea Giambruno. "Sono incuriosita, è la mia prima volta alla Scala", ha detto ai giornalisti. "Sicuramente è una prima bella esperienza, nuova", ha aggiunto. Meloni, con i capelli raccolti in uno chignon, indossa una mantella di velluto blu, con orecchini abbinati e scarpe a punta con paillettes.