Prima approvazione del Senato al Ddl annuale per il mercato e la concorrenza

L’Aula del Senato ha approvato in I lettura il Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025. Il provvedimento, che passa ora alla Camera per l’esame in II lettura, prevede interventi finalizzati alla rimozione di ostacoli alla concorrenza che tengono in considerazione le indicazioni della Commissione europea e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM, con particolare riferimento a settori ritenuti strategici per la crescita del Paese quali i servizi pubblici locali, il trasporto regionale, il sistema di accreditamento sanitario e il trasferimento tecnologico alle imprese. In sede di dichiarazioni di voto, in Aula sono intervenuti diversi esponenti delle opposizioni e della maggioranza, tra cui il Sen. Damiani (FI), che ha elogiato il Governo per aver affrontato il tema della mobilità elettrica con la previsione di introdurre semplificazioni amministrative per agevolare la diffusione delle infrastrutture di ricarica.

