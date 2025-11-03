circle x black
Cerca nel sito
 

Prima approvazione del Senato al Ddl annuale per il mercato e la concorrenza

03 novembre 2025 | 13.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’Aula del Senato ha approvato in I lettura il Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025. Il provvedimento, che passa ora alla Camera per l’esame in II lettura, prevede interventi finalizzati alla rimozione di ostacoli alla concorrenza che tengono in considerazione le indicazioni della Commissione europea e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM, con particolare riferimento a settori ritenuti strategici per la crescita del Paese quali i servizi pubblici locali, il trasporto regionale, il sistema di accreditamento sanitario e il trasferimento tecnologico alle imprese. In sede di dichiarazioni di voto, in Aula sono intervenuti diversi esponenti delle opposizioni e della maggioranza, tra cui il Sen. Damiani (FI), che ha elogiato il Governo per aver affrontato il tema della mobilità elettrica con la previsione di introdurre semplificazioni amministrative per agevolare la diffusione delle infrastrutture di ricarica.

La scheda del provvedimento

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Senato Ddl annuale mercato e concorrenza Commissione europea Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Vedi anche
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza