Principali obiettivi e azioni dell’Italia nei rapporti con l’Europa

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto ha presentato al Consiglio dei ministri la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2024. Si tratta dello strumento attraverso il quale il Governo illustra al Parlamento i principali obiettivi che intende raggiungere a livello europeo, le azioni da intraprendere, le risorse per realizzarle. La Relazione, dunque, delinea il quadro puntuale degli obiettivi strategici che guideranno il Governo nei rapporti con l’Unione. La Relazione si sviluppa per macro-tematiche in relazione agli obiettivi prioritari fissati per il 2024 dalla Commissione europea e alle iniziative prioritarie ad essi connesse. Nel dettaglio, i punti strategici sono: realizzazione di una transizione equa, verde e digitale che rafforzi la competitività del mercato unico europeo; promozione dell’ulteriore allargamento dell’Unione; sicurezza economica ed autonomia strategica dell’Europa; potenziamento dell’industria europea di difesa; rafforzamento della dimensione esterna dell’Unione attraverso una risposta unitaria e di lungo termine alla questione migratoria. Il testo della Relazione è suddiviso in quattro sezioni. La prima riguarda lo sviluppo del processo di integrazione europeo con due sottosezioni dedicate rispettivamente alle questioni istituzionali, quali la presentazione dell’Agenda strategica 2024-2029 e alle politiche macroeconomiche, quali l’adozione del Bilancio dell’Ue. La seconda sezione è incentrata sulle politiche strategiche attraverso diversi dossier su altrettanti temi, tra cui gli obiettivi climatici per il 2040, le misure contro l’inquinamento causato dalle navi, la strategia digitale 2030 e molti altri. Un’Europa più forte nel mondo: la dimensione esterna dell’Ue è il titolo della terza sezione della Relazione con dossier riguardanti sicurezza, difesa, partnership e accordi internazionali. Infine, la quarta sezione affronta il coordinamento nazionale delle politiche europee con dossier su argomenti come le politiche di coesione, i modelli di governance e decentramento amministrativo, la piattaforma STEP per le tecnologie strategiche per l’Europa.

Per approfondire