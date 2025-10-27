Programma Siluro leggero italiano, la Commissione Bilancio approva lo schema di DM

Con riferimento al programma pluriennale A/R n. SMD 23/2025, relativo allo sviluppo, produzione e supporto logistico decennale del Siluro leggero italiano (SLI), la Commissione Bilancio della Camera ha avviato e concluso l’esame dello schema di Decreto del Ministero della Difesa per l’approvazione del programma stesso. Al termine dell’esame, la Commissione ha approvato la proposta di deliberazione elaborata dal Relatore, On. Tremaglia (FDI), nel cui testo, tra l’altro, viene espresso che il programma del SLI rientra nella programmazione del Ministero della Difesa nel rispetto delle risorse stanziate a legislazione vigente, operando la più bilanciata ripartizione delle risorse stesse destinandole a sostenere programmi particolarmente qualificanti ai fini della sicurezza nazionale e di contribuzione a quella internazionale. Nelle premesse della proposta del Relatore si legge che il programma dovrebbe partire nel 2025 per concludersi presumibilmente nel 2049 con un costo complessivo pari a 500 milioni di euro. In particolare, lo schema di Decreto ministeriale fa riferimento ad una prima fase del programma che va dal 2025 al 2034, prevede un costo di 60 milioni di euro e individua le risorse da utilizzare per la copertura finanziaria.

La scheda del provvedimento