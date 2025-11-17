circle x black
Pronto al lancio il nuovo satellite promosso da ASI e Difesa

17 novembre 2025 | 17.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Ministro Crosetto ha annunciato il nuovo satellite del programma di osservazione della Terra promosso da Agenzia Spaziale Italiana e Ministero della Difesa. Il satellite, che sarà lanciato a fine anno, rappresenta la seconda generazione Cosmo-SkyMed. Il lancio del terzo satellite Cosmo-SkyMed segna un passo importante per l’osservazione della Terra, grazie ad avanzate capacità di monitoraggio rese possibili da innovazioni tecnologiche che aumentano precisione, flessibilità ed efficienza. In particolare, permette di raccogliere immagini radar ancora più dettagliate e versatili a supporto di attività di ricerca scientifica, operazioni di sicurezza, difesa e gestione delle emergenze. “Il programma Cosmo-SkyMed è un esempio virtuoso della collaborazione tra Difesa, Agenzia Spaziale Italiana e Industria nazionale. Un modello di sinergia tra pubblico e privato che dimostra come innovazione, ricerca e sviluppo possono integrarsi con le esigenze di sicurezza e difesa. Con questa collaborazione, prosegue l’impegno della Difesa con le proprie competenze per garantire al Paese di continuare ad essere protagonista nel dominio spaziale”, ha detto Il Ministro Crosetto.

satellite Cosmo SkyMed osservazione della Terra Difesa Agenzia Spaziale Italiana
