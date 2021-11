Radiaction Medical presenta alla RSNA 2021 un'innovativa soluzione di radioprotezione

Dimostra una protezione superiore al 92% per tutta l'equipe medica durante le procedure in fluoroscopia

TEL AVIV, Israele, 26 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Radiaction Medical ("Radiaction"), un'azienda specializzata in dispositivi medici, lancia la propria attività negli Stati Uniti con una prima dimostrazione della sua innovativa soluzione di protezione dalle radiazioni, che protegge intere equipe mediche dalle radiazioni diffuse durante gli interventi clinici.

Radiaction sarà presente alla conferenza annuale della Radiological Society of North America ("RSNA"), alla McCormick Place, Chicago, stand n. 6949, dal 28 novembre al 2 dicembre 2021. I visitatori sono invitati a scoprire la tecnologia e i suoi vantaggi, a partecipare a una dimostrazione dal vivo e a una presentazione multimediale interattiva.

Radiaction sta rivoluzionando la protezione dalle radiazioni con il lancio dell'unica soluzione disponibile sul mercato che fornisce una schermatura totale a tutto il personale medico durante procedure con guida fluoroscopica, senza compromettere il flusso di lavoro procedurale. L'esperienza clinica nella vita reale ha dimostrato una riduzione delle radiazioni diffuse all'interno della sala pari al 91% nelle procedure di cardiologia interventistica e al 93% nelle procedure di elettrofisiologia. In particolare, il sistema elimina quasi completamente l'esposizione alle radiazioni della testa, che non è protetta dai dispositivi di uso comune.

Montato sul braccio a C, il sistema incapsula il raggio per l'imaging e blocca la radiazione diffusa all'origine. Il sistema è adatto al retrofit dei bracci a C fissi già esistenti ed è destinato all'uso in sale di cardiologia interventistica, elettrofisiologia e radiologia interventistica, in cui i medici sono interessati dai più alti tassi di esposizione alle radiazioni.

"Siamo entusiasti di entrare nel mercato statunitense", afferma Jonathan Yifat, CEO di Radiaction. "In Florida stiamo costruendo un centro dimostrativo che consentirà a partner e medici di lavorare con il sistema e valutarne la perfetta integrazione nel flusso di lavoro clinico. Siamo fortemente incoraggiati dal feedback fornito dai primi utilizzatori, dai centri della pipeline e dai clienti. Non vediamo l'ora di cambiare il paradigma di protezione per l'equipe medica durante le procedure in fluoroscopia".

Informazioni su Radiaction:

Radiaction, fondata da Amir Belson MD, ha sede a Tel Aviv, in Israele, e ha sviluppato un sistema di protezione dalle radiazioni che fornisce un ambiente privo di radiazioni a tutta l'equipe sanitaria. Sta rivoluzionando la protezione dalle radiazioni fornendo una protezione totale a tutto il personale medico durante procedure con guida fluoroscopica. Posizionato sul braccio a C, incapsula il raggio per l'imaging e blocca la dispersione della radiazione all'origine, proponendo un cambiamento di paradigma nella protezione dalle radiazioni dell'equipe medica.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di Radiaction all'indirizzo www.radiactionmedical.com o contattare Jonathan Yifat, CEO, e-mail: Jonathan@radiactionmedical.com