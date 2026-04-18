Hanno scavato un cunicolo partendo dal sistema fognario per passare esattamente sotto il caveau. Un lavoro durato mesi, settimane, effettuato nel sottosuolo, del quale nessuno si è accorto. In questo modo i rapinatori che hanno assaltato e rapinato la filiale del Credit Agricole di piazzale Medaglie d'Oro a Napoli sono riusciti ad eludere i controlli. L'eleborazione tridimensionale degli scavi effettuati sotto il caveau è stata eseguita dal geologo Gianluca Minin, che l'ha messa a disposizione dei carabinieri del comando provinciale di Napoli impegnati nelle indagini sul rapina a mano armata con sequestro di 25 ostaggi, e ne ha permesso la diffusione.