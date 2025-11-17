Relazione sull’attuazione del Piano Mattei, concluso l’esame delle risoluzioni

La Commissione Affari esteri della Camera ha proseguito e concluso l’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei aggiornata al 30 giugno 2025, approvando la risoluzione della maggioranza a prima firma On. Calovini (FDI). Contemporaneamente, la medesima Commissione ha respinto le restanti mozioni presentate dalle opposizioni, rispettivamente dal PD, da Azione e da AVS. La mozione approvata impegna il Governo a: proseguire l’attuazione del Piano Mattei nel solco dei principi di partenariato primario, sostenibilità e trasparenza che ne costituiscono le basi fondanti; inserire il Piano Mattei nell’ambito dell’impegno dell’Italia volto all’attuazione della Strategia italiana e europea per l’Indo-Pacifico; promuovere nel quadro dei rapporti bilaterali e multilaterali il riconoscimento del Piano Mattei come modello europeo di partenariato equo con l’Africa, volto alla crescita condivisa e alla stabilità delle Nazioni del continente; rafforzare ulteriormente la trasparenza e la comunicazione pubblica delle iniziative rendendo accessibili, attraverso i canali istituzionali, informazioni aggiornate sui programmi finanziati, le imprese e le istituzioni coinvolte, i risultati conseguiti e gli impatti economico-sociali generati; assicurare che la struttura di missione per l’attuazione del Piano Mattei riferisca con cadenza semestrale alle Camere sullo stato di avanzamento del Piano, sulle risorse impiegate e sui risultati ottenuti.

