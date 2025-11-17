circle x black
Cerca nel sito
 

Relazione sull’attuazione del Piano Mattei, concluso l’esame delle risoluzioni

17 novembre 2025 | 17.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Commissione Affari esteri della Camera ha proseguito e concluso l’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei aggiornata al 30 giugno 2025, approvando la risoluzione della maggioranza a prima firma On. Calovini (FDI). Contemporaneamente, la medesima Commissione ha respinto le restanti mozioni presentate dalle opposizioni, rispettivamente dal PD, da Azione e da AVS. La mozione approvata impegna il Governo a: proseguire l’attuazione del Piano Mattei nel solco dei principi di partenariato primario, sostenibilità e trasparenza che ne costituiscono le basi fondanti; inserire il Piano Mattei nell’ambito dell’impegno dell’Italia volto all’attuazione della Strategia italiana e europea per l’Indo-Pacifico; promuovere nel quadro dei rapporti bilaterali e multilaterali il riconoscimento del Piano Mattei come modello europeo di partenariato equo con l’Africa, volto alla crescita condivisa e alla stabilità delle Nazioni del continente; rafforzare ulteriormente la trasparenza e la comunicazione pubblica delle iniziative rendendo accessibili, attraverso i canali istituzionali, informazioni aggiornate sui programmi finanziati, le imprese e le istituzioni coinvolte, i risultati conseguiti e gli impatti economico-sociali generati; assicurare che la struttura di missione per l’attuazione del Piano Mattei riferisca con cadenza semestrale alle Camere sullo stato di avanzamento del Piano, sulle risorse impiegate e sui risultati ottenuti.

La risoluzione approvata

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Piano Mattei Commissione Affari esteri Camera Governo Strategia italiana e europea per l'Indo Pacifico
Vedi anche
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza