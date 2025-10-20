circle x black
Riunione operativa del Governo su gestione emergenze e ricostruzione Gaza

20 ottobre 2025 | 18.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A seguito della sottoscrizione del Piano di pace per il Medioriente, l’Esecutivo ha avviato un tavolo di lavoro per elaborare una strategia dedicata alla partecipazione dell’Italia alla gestione delle emergenze e alla ricostruzione della Striscia di Gaza. Obiettivo principale del vertice di Governo, identificare gli interventi più urgenti con specifico riferimento al sostegno umanitario e sanitario alla popolazione di Gaza, mettendo a punto un piano organico con le istituzioni e i soggetti coinvolti. La riunione operativa indetta dal Presidente del Consiglio è stata presieduta dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani ed ha visto la partecipazione dei Ministri dell’Università e della ricerca, della Salute, della Protezione civile e politiche del mare, dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, oltre al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Luciano Portolano e ai vertici dell’intelligence. Nel corso della riunione, Tajani ha confermato l’impegno dell’Italia nel contribuire alla ricostruzione di Gaza e nel sostenere un percorso politico finalizzato a uno scenario di pace, sicurezza e stabilità in Medioriente. Inoltre, sono stati analizzati i progressi compiuti, specie nel settore umanitario con la conferma dell’impegno del Paese nel progetto Food for Gaza, nei piani sanitari, nell’istruzione, oltre all’intenzione di proseguire nella cooperazione allo sviluppo anche con il coinvolgimento del settore privato.

Il comunicato del Governo

