Ryan Reynolds fa colonscopia per scommessa e scopre di avere polipo - Video

Ha fatto una colonscopia dopo aver perso una scommessa. Scommessa che forse ha cambiato la vita a Ryan Reynolds al quale è stato così rimosso dal colon un polipo potenzialmente nocivo. L'attore, che ha raccontato la sua esperienza con un video pubblicato su Twitter, ha deciso di promuovere lo 'screening' preventivo al colon allo scopo di scoprire possibili tumori.

Reynolds ha documentato il suo percorso medico dopo aver perso la scommessa con l'amico Rob McElhenney, anche lui attore. “Non avrei mai accettato di filmare una procedura medica, ma non capita tutti i giorni di aumentare la consapevolezza su qualcosa che sicuramente salverà delle vite", ha affermato il 45enne attore canadese.

I made a bet. I lost. But it still paid off. @LeadFromBehind @RMcElhenney @DrLaPook @NYULangone @RMcElhenney pic.twitter.com/UJiwRY0QoS