Accordo Simla-Consulcesi per tutelare i professionisti della medicina legale

Obiettivo fornire ai professionisti del settore un supporto moderno, concreto e strutturato

Accordo Simla-Consulcesi per tutelare i professionisti della medicina legale
02 dicembre 2025 | 14.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni (Simla) e il Club medici legali di Consulcesi annunciano la sottoscrizione di una convenzione dedicata ai soci Simla, che rafforza l'impegno comune per la tutela, la valorizzazione e il benessere dei professionisti della medicina legale. Club medici legali - spiega una nota - rappresenta un punto di riferimento tecnologico e professionale per i medici legali: un ecosistema digitale completo, progettato per integrare aggiornamento scientifico, supporto legale e assicurativo, strumenti di welfare e servizi mirati a semplificare la quotidianità lavorativa, contribuendo allo stesso tempo al consolidamento della reputazione e della crescita professionale. Grazie alla nuova convenzione, tutti gli associati Simla potranno beneficiare fino al 31 dicembre 2025 dell'accesso gratuito al Piano Free della piattaforma. A partire dal 1° gennaio 2026, poi, sarà possibile scegliere di aderire al Piano Premium usufruendo di un'offerta esclusiva riservata ai soci Simla.

Questa collaborazione - si legge nella nota - nasce dalla volontà congiunta di Simla e Club medici legali di fornire ai professionisti del settore un supporto moderno, concreto e strutturato, capace di rispondere alle esigenze crescenti della professione attraverso strumenti avanzati di aggiornamento e servizi dedicati alla protezione e allo sviluppo della vita lavorativa. La partnership ribadisce la missione del Club medici legali di garantire benessere professionale e sicurezza, affiancando quotidianamente i medici legali con soluzioni innovative e vantaggi esclusivi, e conferma l'impegno di Simla nella promozione dell'eccellenza medico-legale e nel rafforzamento del ruolo del medico legale all'interno del sistema sanitario, riconoscendone la funzione essenziale per la collettività e l'amministrazione della giustizia.

Con oltre mille soci attivi e una e tradizione consolidata da una produzione riconosciuta anche a livello ministeriale di linee guida e documenti scientifici - prosegue la nota - la Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni costituisce il principale punto di riferimento per la comunità italiana dei medici legali. Attraverso un costante dialogo con le istituzioni e l'organizzazione di iniziative formative di alto profilo, la società promuove l'aggiornamento dei professionisti del settore, garantendo un presidio autorevole sull'evoluzione normativa, giurisprudenziale e scientifica della disciplina. Con questa iniziativa, Simla e Club medici legali si pongono l'obiettivo condiviso di accompagnare gli associati in ogni fase della loro vita professionale, contribuendo a far crescere una comunità più forte, più tutelata e sempre all'avanguardia.

