circle x black
Cerca nel sito
 

Aieop: "Società scientifiche fondamentali per pazienti con emoglobinopatie"

Mastronuzzi, 'proposta Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie è valore aggiunto'

Aieop:
31 ottobre 2025 | 13.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Per garantire accesso e qualità alle cure su tutto il territorio nazionale le società scientifiche svolgono un ruolo fondamentale. Grazie alla collaborazione tra specialisti nelle diverse reti i pazienti possono essere accolti e accogliere nel concetto di rete significa non perdere alcun paziente. In questo modo si potrà avere la competenza per offrire le cure più adeguate e innovative". Lo ha detto Angela Mastronuzzi, presidente Aieop, Associazione italiana di ematologia e oncologia pediatrica, ieri alla presentazione del documento 'Strategie e proposte per migliorare la gestione delle emoglobinopatie in Italia', che illustra le 10 proposte per migliorare la gestione delle emoglobinopatie nel Paese, realizzato da The European House - Ambrosetti con il contributo non condizionante di Vertex Pharmaceuticals.

"La proposta della Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie è un valore aggiunto per i nostri pazienti, sia in età pediatrica che in età adulta - ha sottolineato - La messa in pratica ora consiste nel coinvolgimento dei centri pediatrici e per adulti con la finalità di trattare a 360 gradi i pazienti affetti da emoglobinopatie, siano esse talassemie o drepanocitosi".

L'intervento in età pediatrica, ha precisato Mastronuzzi, "è fondamentale per mantenere quanto più possibile il benessere di un paziente così complesso, come il paziente con emoglobinopatia, che può sviluppare nel corso del tempo una serie di complicanze capaci di essere la causa non soltanto di comorbidità ma anche di morte. E' stato fatto e tanto dobbiamo fare. E' importante il dialogo tra noi medici che deve favorire la cura e la presa in carico del paziente a 360 gradi".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Malattie rare emoglobinopatie Aieop 'società scientifiche fondamentali
Vedi anche
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza