Ail Padova, a don Marco Brusutti il sigillo della città per l'impegno umanitario

Da 30 anni offre il proprio tempo e la propria competenza a sostegno di chi ne ha più bisogno, si dedica al volontariato all'interno dell'Ail Padova Odv, opera come animatore sensibile nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell'Azienda ospedaliera università di Padova. Per questi motivi al sacerdote triestino don Marco Eugenio Brusutti è stato conferito il prestigioso riconoscimento 'Il Sigillo della Città di Padova', assegnatogli dal sindaco e presidente della Provincia di Padova, Sergio Giordani, per i suoi straordinari meriti umanitari. La cerimonia si è svolta lo scorso 10 dicembre nella Sala Auditorium del Centro San Gaetano.

Instancabile promotore della raccolta fondi per la ricerca - riporta una nota - don Brusutti ha partecipato ai banchetti delle campagne nazionali di sensibilizzazione dell'Ail e ha fatto parte per oltre 18 anni del Consiglio direttivo di amministrazione dell'associazione. Da ottobre 2020 ne è divenuto presidente, guidando il ricambio generazionale e affrontando in prima linea le sfide poste dalla pandemia di Covid-19, in particolare nel servizio di assistenza domiciliare ai pazienti. Sotto la sua presidenza sono state riaperte 9 unità abitative dedicate all'accoglienza dei bambini malati e delle loro famiglie, e ha preso vita un progetto internazionale di accoglienza umanitaria a favore dei bambini leucemici. Inoltre, l'Ail Padova Odv ha recentemente acquisito la gestione di una nuova casa di accoglienza a Monselice, destinata ai piccoli pazienti sottoposti a terapia radioterapica presso l'ospedale di Schiavonia.

Da sempre don Marco sostiene e coordina il lavoro dei preziosi volontari attivi nei reparti di Oncoematologia pediatrica di Padova e di Ematologia di Camposampiero, che affiancano bambini, adulti e le loro famiglie nel difficile percorso di cura. La sua presenza costante si è estesa anche all'ambito formativo, partecipando a numerosi seminari dedicati ai diritti del malato e all'etica. Vicario parrocchiale nella Chiesa di Santa Caterina da Siena a Trieste e bioeticista presso l'ospedale pediatrico Irccs Burlo Garofolo, centro regionale per le cure palliative pediatriche, don Brusutti è un punto di riferimento per l'intero Friuli-Venezia Giulia. Il Sigillo della Città di Padova si aggiunge ai numerosi riconoscimenti internazionali già ricevuti per il suo impegno. Don Brusutti ha voluto dedicare il premio a tutti i volontari dell'Ail che ogni giorno, spesso nell'anonimato, offrono il proprio tempo e la propria competenza a sostegno di chi ne ha più bisogno.