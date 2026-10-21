Alzheimer, geriatra Secreto, 'i nuovi pazienti sono sempre più giovani'

"I nuovi pazienti con Alzheimer sono sempre più giovani e in fase iniziale di malattia; tuttavia, una corretta valutazione multidimensionale, che non si limiti soltanto ai problemi della memoria ma che ragioni in termini di lettura funzionale del disturbo cognitivo, è essenziale per evidenziare i bisogni reali dei malati". Lo ha detto Piero Secreto, direttore Struttura complessa geriatria riabilitativa presidio ospedaliero Fatebenefratelli Torino, durante l'evento istituzionale 'L'Alzheimer come sfida di Alzheimer pubblica' che si è svolto a Roma nel corso del quale è stato presentato uno studio di Altems Advisory sulla governance, percorsi e readiness organizzativa in 9 Regioni.