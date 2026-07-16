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Alzheimer: Morandotti (Airalzh), 'in Italia 1mln e mezzo con demenza e 3 mln di caregiver'

16 luglio 2026 | 15.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Per noi la ricerca scientifica e gli investimenti in essa rappresentano la chiave di volta per risolvere un problema enorme, che nel Paese coinvolge milioni di persone: basti pensare che abbiamo un milione e mezzo di persone affette da demenza e circa 3 milioni di caregiver. Nel lungo periodo, chiaramente, la ricerca sarà in grado di produrre più risultati, gli unici capaci di tenere sotto controllo un fenomeno altrimenti destinato a esplodere". Lo ha detto Alessandro Morandotti, socio fondatore e vicepresidente Airalzh - Associazione italiana ricerca alzheimer onlus all'incontro "Alzheimer: bisogno sociale, responsabilità collettiva", ospitato dalla Santa Sede, presso il Palazzo della Cancelleria Vaticana per fare il punto sulle prospettive della presa in carico delle persone con malattia di Alzheimer.

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