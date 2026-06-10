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Alzheimer, Spadin (Aima): "Nuove terapie sono la luce in fondo al tunnel"

10 giugno 2026 | 12.49
Redazione Adnkronos
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"Essendo ormai vicini all'uscita dal tunnel - con l'arrivo in Italia, si spera rimborsati, di trattamenti in grado di modificare il decorso della malattia - è assolutamente fondamentale che i pazienti giungano alla diagnosi nel minor tempo possibile. È necessario che incontrino le giuste informazioni lungo tutto il loro percorso: dalla fase diagnostica a quella del trattamento, fino alla cura complessiva necessaria per gli anni a venire. Non siamo ancora di fronte alla soluzione definitiva del problema, ma siamo all'uscita del tunnel: è un momento di grande speranza, oltre che una sfida importante per i sistemi sanitari di tutti i Paesi". Sono le parole di Patrizia Spadin, presidente Aima - Associazione italiana malattia di Alzheimer, all'evento internazionale 'MindShift - A cross-country mission to reshape Alzheimer's Care', che si è tenuto a Roma.

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